Новорічний розіграш подарунків серед передплатників «Променя» відбувся!

Його учасниками стала майже тисяча читачів нашої газети
Вітаємо переможців! Забрати призи можна у приміщенні редакції в робочі дні з 8-00 до 17-00 (перерва на обід з 13-00 до 14-00). При собі мати документи, які посвідчують особу (пенсійне, паспорт тощо).
С.О. Андрусенко (м.Сновськ) виграв суперприз – порося. Володарями інших призів стали: В.Сидоренко (с.Щокоть), М.Ф. Лапа (м.Сновськ), В.Ф. Мотяш (м.Сновськ), Л.Ф. Юрченко (м.Сновськ), Н.М. Комісаренко (м.Сновськ), Н.Г.Сильченко (с.Кучинівка), В.В.Омеляненко (с.Кучинівка), А.В.Ткаченко (м.Сновськ), В.О. Кононевич (м.Сновськ), О.В. Ворушило (м.Сновськ), Н.В. Лопаревич (с.В.Щимель), Г.К. Калініченко (м.Сновськ), Г.А. Савенко (с.Єліне), Л.І. Єфименко (м.Сновськ), Є.О. Бойко (м.Сновськ), Л.М. Гребенюк (м.Сновськ), Н.І. Тищенко (м.Сновськ), Н.А. Мороз (с.Рогізки), Л.М. Железняк (с.Тур’я), Медведьов (м.Сновськ), Г.О. Музиченко (м.Сновськ), В.А. Деркач (м.Сновськ), О.І. Тулуп (с.Тур’я), В.С. Никитенко (с.В.Щимель), В.А. Приходько (м.Сновськ), В.В. Кириченко (м.Сновськ), М.Д.Авраменко (с.Кучинівка), К.Мажара (с.В.Щимель), В.Н. Савоста (м.Сновськ), В.Кручко (с.Тур’я), Л.Кльова (с.В.Щимель), А.К. Мураха (м.Сновськ), І.Корюковський (м.Сновськ), Р.М. Кожерова (м.Сновськ), В.Паращенко (м.Сновськ), О.Селех (м.Сновськ), В.А. Ховпун (м.Сновськ), І.І. Піскун (м.Сновськ), Г.Г. Булденко (с.Кучинівка), Г.В. Проніна (м.Сновськ), Н.М. Кухаренко (с.Єліне), О.Сміловець (с.Кучинівка), А.І. Сергійко (м.Сновськ), Г.І. Ткаченко (м.Сновськ).
Фото Тетяни ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправка комментария