Обинувачені у вчиненні розбою постануть перед судом

За процесуального керівництва прокурорів Сновського відділу прокуратури завершено досудове розслідування резонансного кримінального провадження за фактом вчинення розбійного нападу на господарів будинку у місті Сновськ, що стався уночі 24 липня 2020 року.
Нагадаємо, четверо осіб, двоє з них – громадяни Молдови, в балаклавах проникли до будинку подружжя з метою заволодіння їх майном. Зловмисники завдали чоловіку та жінці тілесні ушкодження, у тому числі ножем, після чого зв’язали їх та закрили у погребі будинку. Із собою обвинувачені прихопили близько 3 тисяч доларів США, 25 000 гривень, документи, вироби із золота і зникли у невідомому напрямку.
Проте вже через годину безпосередніх виконавців злочину (чотирьох осіб) було затримано в порядку ст.208 КПК України. Також правоохоронцями затримано і організатора цього нападу.
За результатами досудового розслідування прокурорами Сновщини 06.01.2021 р. обвинувальний акт направлено до суду. Дії учасників злочину кваліфіковано за ч. 3 ст. 187 КК України.
18 січня 2021 року відбулося підготовче судове засідання, в якому прийнято рішення про призначення справи до судового розгляду.
Також 4 обвинуваченим продовжено строк тримання під вартою, ще одному – цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.
А. Карапута, начальник відділу
Менської місцевої прокуратури
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