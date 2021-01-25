Сума нарахованих лікарняних у грудні зросла на пів мільярда гривень

За оперативними підсумками 2020 року Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування листки непрацездатності, видані у зв’язку з хворобою (у тому числі на COVID-19), травмою, самоізоляцією або доглядом за хворою дитиною на суму 12,4 млрд гривень.
Зокрема,
у грудні минулого року Фонд прийняв від роботодавців заяви-розрахунки на
фінансування допомог за лікарняними листками своїх працівників на суму 2,4 млрд
гривень проти 0,9 млрд гривень у грудні 2019 року. Динаміка суттєвого зростання
сум і кількості листків непрацездатності спостерігається Фондом з осені
минулого року та у більшій мірі пов’язана із розповсюдженням коронавірусної
хвороби.
Звертаємо
увагу, що дата фінансування Фондом допомоги по тимчасовій втраті працездатності
прямо залежить від дати подання заяви-розрахунку роботодавцем. Станом на
сьогодні ФССУ профінансував заяви-розрахунки, прийняті від страхувальників по
22.12.2020. Фінансування здійснюється у робочі дні по мірі надходжень частки
від ЄСВ на рахунок Фонду.
Фонд
соціального страхування України з метою забезпечення прозорої діяльності
щоденно оприлюднює оперативну інформацію щодо видатків на напрями матеріального
забезпечення, страхових виплат і медико-соціальних послуг. Слідкувати за станом
фінансування застраховані особи можуть у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund
Аби
отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності, застрахована особа має
передати листок непрацездатності своєму роботодавцю. Фонд забезпечив для
страхувальників можливість подання заяви-розрахунку для виплати допомоги
працівнику в дистанційному режимі.
Нагадаємо,
середній розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду
соціального страхування України за оперативними підсумками грудня 2020 року
склав 368,4 грн за кожен день перебування на лікарняному. Це на 20,6% або 63
гривні більше, ніж у грудні 2019 року.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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