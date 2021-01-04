Новорічна казка у станції юних техніків

Напередодні новорічних свят приміщення станції юних техніків перетворюється на справжнісіньку казку. Все це завдяки наполегливій праці та креативу педагогічних працівників, а ще – творчості та умілим рукам вихованців. А їх налічується близько п’ятисот (включаючи усіх бажаючих, які займаються у школах).
Цього недільного ранку на станції юних техніків дітей було небагато та всі вони, схиливши голови, ретельно та уважно працювали, створюючи пухнасті сніжинки, веселих сніговичків та символи прийдешнього року.
Серед них трудилася і восьмикласниця Сновської гімназії Анна Буток (на фото). Дівчина ходить до СЮТу лише перший рік, та вже й за такий короткий період встигла своїми роботами підкорити серця не лише своїх педагогів, батьків та друзів, а й членів журі на обласних та районних конкурсах. Серед останніх – щорічна обласна новорічно-різдвяна виставка «Новорічна композиція», в якій Аня здобула призове місце.
Дівчина уміє працювати із найрізноманітнішими матеріалами, та найулюбленіші для неї – природні: шишки, жолуді, горіхи, різнокольорове листя. Все це вона із задоволенням збирає зі своїм батьком, перетворюючи у подальшому ці прості матеріали на справжню красу.
Беруть приклад з Ані і менші вихованці станції – Вікторія Ярошенко, Анастасія Плоска, Дарина Потапуко, Анастасія Ковалевська та Ілля Кухаренко (на фото).
Щороку педагогічні працівники СЮТ проводять майстер-класи для дітей зі створення новорічних композицій. Роблять це для того, щоб привернути увагу людей до такого болючого питання, як збереження ялинок перед зимовими святами. Адже замість того, щоб кожного року вирубувати нове й нове дерево, а потім через пару тижнів викидати його на смітник, існує безліч альтернатив. Серед них - використання штучних дерев та створення святкових ялинкових виробів власними руками. Серед них ялинки та віночки із макаронів, соломи, пофарбовані, обкручені дощиком, з тканини, кульок, висушених фруктів, горіхів, бісеру, шишок. Варіантів є дуже багато, головне – це бажання. Адже немає нічого приємнішого, ніж створювати новорічні вироби своїми руками та прикрашати будинок у це чудове зимове свято по-особливому.
Тетяна ЛИТВИН
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