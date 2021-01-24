Вогнеборець – професія мужніх

Розпочато відбір кандидатів на вступ до вищих навчальних закладів цивільного захисту - Національного університету цивільного захисту України (м. Харків); Черкаського інституту пожежної безпеки; Львівського державного університету безпеки життєдіяльності і вищого професійного училища ЛДУБЖД (м.Вінниця), які здійснюють підготовку фахівців зі спеціальностей «пожежна безпека», «цивільний захист», «психологія» тощо.
Отримати більш детальну інформацію про навчальні заклади, умови вступу до них можна на їхніх сайтах та за телефонами пожежно-рятувальної частини 2-14-61 та 2-14-60 або, завітавши до підрозділу, за адресою: м.Сновськ, вул.Вишнева, 59.
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