У разі ускладнень від COVID-19 працюючі можуть пройти реабілітацію за кошти Фонду

Захворювання на коронавірусну хворобу може викликати ускладнення, зокрема, вражати серцево-судинну та нервову систему людини, призводити до інвалідності. За наявності медичних показів, застраховані особи, які перехворіли на COVID-19 та мають ускладнення, мають право пройти реабілітаційне лікування на базі санаторно-курортних закладів за кошти Фонду соціального страхування України.
Пройти
курс відновного лікування за кошти ФССУ після перенесеної коронавірусної
хвороби застраховані особи можуть на
базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів. Право на таке
лікування мають усі працевлаштовані українці за наявності медичних показань за
профілями медичної реабілітації, визначеними Порядком № 39, за якими надаються
послуги з реабілітаційного лікування за кошти Фонду. Зокрема, у разі ускладнень
за профілем кардіо-пульмонарної реабілітації та нейрореабілітації.
«Застрахована
особа направляється на лікування до реабілітаційного відділення
санаторно-курортного закладу за кошти Фонду за наявності висновку лікарсько-консультативної
комісії лікарні (ЛКК), де перебуває пацієнт. Відновне лікування розпочинається
одразу після закінчення гострого періоду захворювання в разі наявності обмежень
життєдіяльності та виконання трудової діяльності», – зазначає начальниця
управління медичних і соціальних послуг виконавчої дирекції ФССУ Олена Пухка.
Після
оформлення висновку ЛКК заклад охорони здоров’я інформує робочий орган Фонду
про потребу застрахованої особи в подальшому лікуванні на базі реабілітаційного
відділення санаторно-курортного закладу. Пацієнт передає представнику Фонду
відповідну заяву про забезпечення лікуванням для подальшого укладення
тристороннього договору із санаторно-курортним закладом. 100% вартості
відновлювального лікування, потрібного людині, покривається за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України.
У
разі наявності питань або потреби в консультації щодо проходження реабілітації
за кошти Фонду, застраховані особи можуть звертатись до відповідних управлінь
виконавчої дирекції ФССУ за територіальною ознакою, контакти гарячих ліній у
розрізі регіонів: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/968493
«Саме
вчасна реабілітація осіб зі складними патологічними станами є одним із головних
чинників упередження настання інвалідності та подальшого відновлення і
компенсації порушених функцій організму, соціально-побутового і професійного
відновлення хворого», – говорить Олена Пухка.
Звертаємо
увагу, що усі санаторно-курортні заклади, до яких направляються пацієнти за
кошти Фонду, суворо дотримуються наявних протиепідемічних заходів для протидії
поширенню коронавірусної інфекції і гарантують безпеку застрахованих осіб. На
лікування направляються пацієнти, які вже перехворіли на COVID-19 та не
знаходяться у гострій стадії захворювання.
Крім
того, для застрахованої особи, яка направляється на реабілітаційне лікування, ФССУ
фінансує надання допомоги по тимчасовій непрацездатності за весь час
перебування у санаторно-курортному закладі.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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