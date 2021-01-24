17 січня о 5 год. 20 хв. черговий ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) отримав повідомлення про пожежу у житловому будинку в с.В.Щимель по вул. Центральній.Власник – 1980 р.н. Горіла хата розміром 9 х 11 м, стіни дерев’яні, покрівля металева по дерев’яному риштуванню, освітлення електричне, опалення пічне. Причина займання – недолік конструкції і порушення правил монтажу пічки та димаря. Вогнем пошкоджені стіна на площі 2 м2 та речі домашнього вжитку. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ) у складі 3 пожежних. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та тактично грамотним діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано на початковій стадії розвитку.
18 січня о 4 год. 00 хв. черговий ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) отримав повідомлення про пожежу у нежитловому будинку в м.Сновськ по вул. Партизанській. Власник встановлюється. Горіла хата розміром 10 х 5 м, стіни дерев’яні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення і опалення відсутні. Ймовірна причина займання – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Вогнем знищено покрівлю та стіни на площі 9 м2, пошкоджено стелю та перекриття по всій площі, стіни на площі 24 м2. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ). Вогнеборцям вдалося не допустити поширення полум’я на сусідні будівлі.
18 січня о 22 год. 43 хв. черговий ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) отримав повідомлення про пожежу у житловому будинку в с.Займище по вул. Сновській. Власник – 1928 р.н., пенсіонер. Горіла хата розміром 18 х 6 м, стіни дерев’яні, покрівля металева по дерев’яному риштуванню, освітлення електричне, опалення пічне. Причина займання – недолік конструкції, порушення правил монтажу пічки та димаря. Вогнем пошкоджена стіна на площі 2 м2 та речі домашнього вжитку. На гасіння пожежі залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ). Завдяки вчасному виявленню, оперативним та тактично грамотним діям вогнеборців пожежу ліквідовано на початковій стадії розвитку.
Роман СИЛЕНКО,
т.в.о. начальника УДСНС
Комментариев нет:
Отправка комментария