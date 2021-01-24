воскресенье, 24 января 2021 г.

ПОЖЕЖІ

 17 січня о 5  год.  20 хв. черговий ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) отримав повідомлення про пожежу у  житловому будинку в с.В.Щимель по вул. Центральній.

Власник –  1980 р.н.  Горіла хата  розміром 9 х 11 м, стіни дерев’яні, покрівля металева по дерев’яному риштуванню, освітлення електричне, опалення пічне. Причина займання – недолік конструкції і порушення правил монтажу пічки та димаря.  Вогнем пошкоджені стіна на площі 2 м2  та речі домашнього вжитку. На гасіння залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ) у складі 3 пожежних. Завдяки вчасному виявленню, оперативним та тактично грамотним діям професійних вогнеборців пожежу ліквідовано на початковій стадії розвитку.

18 січня  о 4 год. 00 хв. черговий   ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) отримав повідомлення про пожежу у  нежитловому  будинку в м.Сновськ по вул. Партизанській. Власник встановлюється. Горіла хата  розміром 10 х 5 м,  стіни дерев’яні,  покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення і  опалення відсутні. Ймовірна причина займання  – необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Вогнем знищено покрівлю та стіни на площі 9 м2, пошкоджено стелю та перекриття по всій площі, стіни на площі 24 м2. На гасіння  залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ). Вогнеборцям вдалося  не допустити  поширення полум’я на сусідні будівлі.

18 січня о 22  год.  43 хв. черговий ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) отримав повідомлення про пожежу  у житловому  будинку в с.Займище по вул. Сновській. Власник – 1928 р.н., пенсіонер. Горіла хата  розміром 18 х 6 м, стіни дерев’яні, покрівля металева по дерев’яному риштуванню, освітлення електричне, опалення пічне. Причина  займання  – недолік конструкції, порушення правил монтажу пічки та  димаря. Вогнем пошкоджена стіна на площі 2 м2 та речі домашнього вжитку. На гасіння пожежі залучався 1 караул 8 ДПРЧ (м.Сновськ). Завдяки вчасному виявленню, оперативним та тактично грамотним діям вогнеборців пожежу ліквідовано на початковій стадії розвитку.

Роман  СИЛЕНКО, 

т.в.о. начальника УДСНС

Автор: на
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