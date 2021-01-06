ФССУ і Держпраці відповідальні за належне оформлення матеріалів розслідування інфікування медиків COVID-19

Контроль за об'єктивністю проведення розслідування гострого професійного захворювання медичних та інших працівників на COVID-19, а також за належним оформленням усіх матеріалів зобов'язані здійснювати представники Державної служби з питань праці та Фонду соціального страхування України у складі комісії з розслідування. Про це начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції ФССУ Сергій Таровик повідомив учора, 21 грудня, під час пресконференції в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна».
Підставою для проведення страхових виплат від ФССУ у разі настання нещасного випадку, професійного захворювання є акт розслідування. Процедура проведення таких розслідувань прописана постановою КМУ № 337 від 19.04.2019, якою затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.
«Після отримання повідомлення про факт нещасного випадку від роботодавця (для медиків – це заклад охорони здоров’я), якщо нещасний випадок не пов’язано із смертю потерпілого і це не груповий нещасний випадок, то комісія з розслідування створюється закладом охорони здоров’я, тобто роботодавцем. У цю комісію входить представник роботодавця, як правило, це керівник служби охорони праці, представник профспілок, представники закладів охорони здоров’я: лікар-профпатолог, лікар-інфекціоніст, та представник лабораторного центру, який проводить епідеміологічне розслідування. Також до комісії входять представники Фонду соціального страхування України та Держпраці. У випадку, коли медичний працівник помер внаслідок інфікування, комісію у тому ж складі створює Державна служба з питань праці", – говорить Сергій Таровик.
У випадках, коли комісія більшістю голосів пов'язує нещасний випадок із виробництвом попри відсутність необхідних документальних підтверджень для здійснення зазначеного висновку, представники Держпраці, Фонду або інші члени комісії відповідно до діючих нормативно-правових актів мають висловити окрему думку. Така думка оформлюється письмово, та зобов'язана бути викладена відповідно до постанови КМУ № 337 у разі, якщо матеріали розслідування оформлено неналежно, або розслідування проведено необ'єктивно.
Зокрема, окрема думка може бути оформлена, якщо епідеміологічне розслідування, проведене установами МОЗ України, не має висновку щодо зв'язку джерела інфікування із роботою; якщо відсутні документальні підтвердження направлення до лікаря на прийом, консультацію тощо пацієнтів, які мали або в яких було виявлено згодом коронавірусну інфекцію.
Усі випадки висловлення представниками Фонду у складі комісій окремої думки зумовлені вимогами діючих нормативно-правових актів і мають чітке обґрунтування.
«Враховуючи, що саме представники Держпраці та Фонду відповідальні за контроль щодо об’єктивності проведення розслідування, вони ретельно спостерігають за його ходом, і якщо є порушення порядку, вони викладають свою окрему думку для того, аби порушення були усунуті і розслідування проводилось відповідно до затвердженої процедури", – зазначив Сергій Таровик.
ФССУ направлено Мінсоцполітики та Держпраці пропозиції щодо внесення змін до Порядку № 337 в частині визначення чіткого механізму проведення розслідування (спеціального розслідування) гострих професійних захворювань інфекційного походження.
Нагадаємо, Фонд соціального страхування України профінансував страхові виплати для усіх медичних працівників і їх родин, за чиїми випадками інфікування завершено розслідування та опрацьовано документи. По кожному із зазначених випадків співробітники Фонду працюють із медичними працівниками або членами їх родин з метою допомогти зібрати необхідні документи, визначені порядком КМУ. Загалом на сьогодні Фондом виплачено понад 90 млн грн страхових виплат медикам і їх родинам.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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