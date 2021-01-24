Як оформити субсидію онлайн

Сьогодні оформити субсидію можна через мережу Інтернет. Щоправда, для цього потрібний комп’ютер і стабільний інтернет-зв’язок. Отже, спочатку треба зайти на сайт Міністерства соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua/) у рубрику «Е-Сервіси». У рубриці «Е-Сервіси» обрати розділ «Субсидії». Вас автоматично переведуть на сайт (https://subsidii.mlsp.gov.ua/), де потрібно заповнити форму, а саме - обрати один з трьох способів реєстрації.
На стартовій сторінці Системи надання послуги попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії заявнику пропонується обрати один з варіантів реєстрації/входу.
Крок 1. У разі обрання «реєстрація або вхід з ідентифікацією електронним цифровим підписом» та «реєстрація або вхід з ідентифікацією BankID», подання та підписання документів відбувається винятково в електронному вигляді без необхідності особистого відвідування управління соціального захисту.
У разі обрання «реєстрація або вхід за адресою електронної пошти» зазначено, що необхідно подати документи у паперовій формі (після заповнення форми на сайті вам прийде ПДФ-версія документа, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і занести у орган соціального захисту).
Крок 2. Після успішного входу в систему буде здійснено перехід до заповнення електронних форм: заяви про призначення та надання у грошовій формі через (зазначається відділення банку), декларації про доходи і витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії
Крок 3. Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних і подати документ.
Результат
У результаті на електронну адресу надійде повідомлення: 1) Вашу електронну заяву на призначення житлової субсидії було успішно зареєстровано. Буде вказано її номер. Про всяк випадок збережіть його. 2) Розглядатиме заяву саме той орган соціального захисту населення, який ви зазначили при заповненні електронної форми. 3) У разі, якщо ви не використовували електронного цифрового підпису, вам доведеться особисто звернутися до органу соціального захисту населення, аби власноруч підписати документи. 4) Найближчим часом співробітники соцзахисту зв’яжуться з вами, аби узгодити дату і час вашого візиту. 5) До цього листа також додані копії поданих вами документів.
Всі деталі оформлення – на сайті Міністерства соціальної політики України.
Вищезгаданий спосіб оформлення субсидії дозволить до певної міри зменшити навантаження на співробітників соцзахисту і дещо обмежити контакти між людьми на період дії карантинних заходів.
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