Грошова допомога: безробітним і не тільки їм

– Початок нового року не призвів до якихось суттєвих змін на місцевому ринку праці, - розповіла «Променю» керівник Сновської районної філії обласного центру зайнятості Раїса Аникієнко.
– Наш колектив працює у звичному режимі. Простіше кажучи – наші двері завжди відкриті для громадян, які шукають роботу або потребують допомоги від держави через безробіття. Минулий рік видався для людей помітно складнішим з соціально-економічної точки зору. Одна з причин - обмежувальні карантинні заходи. Якщо протягом 2019 року за послугами до центру зайнятості звернулися 675 жителів Сновщини, то за 2020-ий – вже 818. Станом на 1 січня 2020 року в нас на обліку перебувало 356 громадян, а на 1 січня 2021-го – 409. Приблизно однакові показники працевлаштування безробітних: 320 у 2019-му і 367 – торік.
На підприємствах та в установах різної форми власності (як державних, так і приватних) відбулося незначне зменшення кількості працюючих за статтею «скорочення». Минулого року ми поставили на облік 27 громадян, звільнених на такій підставі.
Загалом торік держава виплатила допомоги по безробіттю і надала інших фінансових форм підтримки громадянам на суму майже 13 мільйонів гривень. Окремо слід розповісти про заходи, спрямовані на компенсацію втрат малого бізнесу через режим коронавірусного карантину. Адже чимало підприємців та їхніх найманих працівників вимушено не працювали й залишилися без доходів. Так, ще навесні була розроблена програма, під час реалізації якої фізичні особи-підприємці (з числа тих, хто звернувся до центру зайнятості) отримали допомоги на загальну суму 655,5 тис. грн. А на виплати найманим працівникам було спрямовано 126,2 тис. грн. У зв’язку із запровадженням локдауну 8 січня нинішнього року почала діяти ще одна програма підтримки, і до нас звернулися вже 8 роботодавців. Для їхніх найманих працівників (загалом 81 особи) виділено одноразову матеріальну допомогу в сумі 313 тис. грн. Таким чином служба зайнятості зробила свій внесок у реалізацію державної політики у сфері підтримки малого бізнесу.
Звісна річ, місцевого центру зайнятості не може не торкнутися реорганізація у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою. Сновськ уже не райцентр – і це нова реальність. Проте наразі говорити про чітко визначені часові параметри і форми нашої діяльності у далекій перспективі неможливо. Таке питання ще потребує ґрунтовного вивчення і вирішення. Хоча деякі тенденції вже намітилися. Колектив центру зайнятості нещодавно зменшився на одного працівника…
Розмовляв Олег МІРОШНИЧЕНКО
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