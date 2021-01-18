Соціальна допомога

Підсумки 2020-го року
Загалом 4926 жителів Сновської громади мають право на ті чи інші пільги або якусь соціальну допомогу від держави. Щоправда, скористатися своїми можливостями вдається не всім. Скажімо, пенсіонери на законних підставах можуть безкоштовно їздити у міському громадському транспорті. Проте оскільки вулицями Сновська маршрутні тролейбуси ще не курсують, що такого роду пільга лишається нереалізованою. Приблизно та ж сама ситуація і з учасниками бойових дій, яким гарантований раз на рік переліт літаком у межах України. Чи літає переважна більшість з них? Питання риторичне…
Попри це для потребуючих верств населення існує дуже великий перелік можливостей отримати від держави підтримку в грошовій формі. Детальніше про це «Променю» розповіли в районному управлінні соціального захисту.
Чи не найпоширенішими різновидами допомоги є субсидії та пільги на сплату житлово-комунальних послуг. Станом на грудень минулого року її мали 3547 жителів Сновщини. Протягом року субсидантам і пільговикам було перераховано 29 мільйонів 679 тисяч гривень. Таким чином людям було легше дати собі раду з «платіжками» за газ, воду, електрику, опалення квартир, вивезення сміття тощо. Найбільша сума місячної субсидії, відображена в документах одного отримувача, сягнула понад п’ять тисяч гривень. (Це взимку). Хоча, звісна річ, такі гроші надходять не всім. Кожен конкретний випадок оформлення субсидії є суто індивідуальним і обраховується автоматично спеціальною комп’ютерною програмою.
Доволі важливою формою соціального захисту є і виплата на придбання твердого пічного палива. (Простіше кажучи – дрова). Вона надається раз на рік і складає близько шести тисяч гривень.
Протягом 2020 року в нашій громаді налічувалося 2796 осіб, які отримували соціальну допомогу. Основні групи людей, які потребували захисту: малозабезпечені сім’ї (281), діти-інваліди (329), чорнобильці (161), самотні матері (203), діти з багатодітних сімей (113). Також проведені 365 виплат при народженні дитини. Загалом же перелік соцдопомог більший. Скажімо, на технічні засоби реабілітації інвалідів (протези, слухові апарати тощо) витрачено 1 млн 702 тис. грн, на реабілітацію дітей, хворих на церебральний параліч – 138,8 тис. грн, на заходи з підтримки учасників АТО – 92 тис. грн. А 30 тимчасово переміщеним особам з території бойових дій та окупації виплачено 711 тис. грн. Не оминув своєю увагою державний соцзахист і представників малого бізнесу. За спеціальною програмою підтримки в період карантинних заходів (причина – COVID-19), фізичних осіб-підприємців було профінансовано на 626 тис. грн.
Окремої згадки заслуговує державна соціальна допомога громадянам, яким виповнилося 60 років, але вони не мали достатнього стажу для призначення пенсії. У 2018 році уряд вирішив, що якщо у людини набралося хоча б 15 років стажу, то їй з 60 до 65-річного віку надаватимуть соцдопомогу в розмірі до 1769 гривень. (У середньому виходило близько тисячі гривень). А вже після 65 років їм розпочинали виплату пенсій. Такою можливістю скористалися 34 старенькі жителі Сновщини. Зрештою, проблема відсутності стажу дійсно існує. Безробіття, особливо у сільській місцевості, не дало змогу людям заробити собі на нормальну пенсію. Однак новий уряд нещодавно змінив своє ставлення до цієї непростої ситуації і наказав припинити призначення нових допомог такого роду. Фактично, хто встиг оформитися за попередні три роки – тому пощастило. А хто не встиг – тому ні…
Підсумувати вищенаведені дані треба доволі вагомою цифрою: торік жителям місцевої громади було виплачено соціальної допомоги на загальну суму 35 млн 476 тис. грн. Хтось, може, й залишився невдоволеним. Звісна річ, хотілося б більше. Але краще те, що є, аніж узагалі нічого.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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