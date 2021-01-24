воскресенье, 24 января 2021 г.

Юлія Халимон – переможниця І туру «Вчителя року»

 Всеукраїнський конкурс «Учитель року» є конкурсом професійної майстерності вчителів, який зосереджений на виявленні та підтримці талановитих педагогічних працівників. Завдяки йому кращі педагоги країни діляться своїм професійним досвідом та розвивають свій творчий потенціал. 



Конкурс проводиться щороку у декількох номінаціях та трьох турах. Саме у першому або зональному турі у номінації «Математика» переможницею стала вчителька Сновської ЗОШ №1 Юлія Халимон. 

Окрім неї, за перемогу у першому турі боролися декілька кращих педагогів зі Сновщини та Семенівщини. 

Юлія Михайлівна – вчитель І категорії, яка працює у першій школі вже 9 років. На конкурсі їй вдалося продемонструвати високий рівень професіоналізму, знання не тільки зі свого предмета, але й педагогіки та психології. Вчителька поділилася своїми напрацюваннями, творчими здобутками, продемонструвала вміння використовувати інноваційні  технології у  повсякденній роботі.  І її старання виявилися не даремними.

Тепер наприкінці січня Юлія Халимон представлятиме наш край вже у другому турі конкурсу, який відбуватиметься на обласному рівні. 

Тримаємо за неї кулачки і сподіваємося, що і тут вона отримає перемогу та представить Сновщину вже на Всеукраїнському рівні. 

Тетяна ЛИТВИН

Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправка комментария

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)