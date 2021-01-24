Юлія Халимон – переможниця І туру «Вчителя року»

Всеукраїнський конкурс «Учитель року» є конкурсом професійної майстерності вчителів, який зосереджений на виявленні та підтримці талановитих педагогічних працівників. Завдяки йому кращі педагоги країни діляться своїм професійним досвідом та розвивають свій творчий потенціал.
Конкурс проводиться щороку у декількох номінаціях та трьох турах. Саме у першому або зональному турі у номінації «Математика» переможницею стала вчителька Сновської ЗОШ №1 Юлія Халимон.
Окрім неї, за перемогу у першому турі боролися декілька кращих педагогів зі Сновщини та Семенівщини.
Юлія Михайлівна – вчитель І категорії, яка працює у першій школі вже 9 років. На конкурсі їй вдалося продемонструвати високий рівень професіоналізму, знання не тільки зі свого предмета, але й педагогіки та психології. Вчителька поділилася своїми напрацюваннями, творчими здобутками, продемонструвала вміння використовувати інноваційні технології у повсякденній роботі. І її старання виявилися не даремними.
Тепер наприкінці січня Юлія Халимон представлятиме наш край вже у другому турі конкурсу, який відбуватиметься на обласному рівні.
Тримаємо за неї кулачки і сподіваємося, що і тут вона отримає перемогу та представить Сновщину вже на Всеукраїнському рівні.
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправка комментария