Про вищі навчальні заклади СБУ

Кожен може обрати майбутню професію, але краще обрати справжнє покликання. Тож якщо ви вже вирішили, що мрієте служити Україні і захищати її безпеку – вступайте до вищих навчальних закладів СБУ.
Конкурс відкритий для абітурієнтів, які мають повну загальну середню освіту. Наші навчальні заклади: Національна академія Служби безпеки України (м.Київ), інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м.Харків).
Деталі вступу та оформлення документів на навчання можна дізнатися в управлінні СБУ в Чернігівській області: м.Чернігів, вул. Шевченка,28. Тел.: (0462) 655-426, (0462) 655-428. Прийом документів триватиме до 1 лютого 2021 року.
Пресгрупа управління СБУ
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