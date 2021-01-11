понедельник, 11 января 2021 г.

Володимир Мохнєв видав нову книгу

 «Горные тюльпаны» стали справжнім новорічним подарунком для всіх шанувальників творчості Володимира Мохнєва. Адже продовження другої книги роману довелося  чекати цілих три роки (автор працював над нею з 2017-го). 

Про те, як створювалася книга, звідки автор черпав натхнення та чому твір має таку назву, читачам «Променя» розповів сам письменник.



– Володимире Никифоровичу, чому видання книги, яке було заплановане ще на 2018 рік, побачило світ лише наприкінці 2020-го?

– Дійсно, я обіцяв своїм читачам написати другу книгу роману одразу ж після виходу першої, тобто вже через рік. Та дещо не врахував свої фізичні можливості, адже писати роман у моєму віці виявилося набагато складніше. Та ще складніше було видати його, бо зараз це дуже дороге задоволення. Тому, чесно кажучи, весь цей час я шукав кошти для видання, хоча й написав чорновий варіант ще на початку 2019 року. 

– Про що Ваша книга?

– Передусім вона про життя звичайної та снігової людини. У книзі показані тяжкі долі персонажів, що викликають співчуття і переживання, а інколи і гордість за їхню силу волі, вміння перебороти несумісні з життям труднощі. Зображена  боротьба за життя до останнього, чого людина звичайна, іноді, не змогла б пережити.

Детальніше про снігових людей я писав у першій книзі роману, у цій же частині я їх дещо олюднив і в соціальному плані, і зовнішньо, намагаючись наблизити цих людиноподібних істот до життя звичайних людей і показати, що сніговій людині властиві всі людські почуття, в тому числі – почуття любові.

– Чому Ви взяли за основу саме тему снігових людей?

– Я почав захоплюватися ними ще з 18 років. Вже тоді я перечитав чи не всю літературу,  у якій згадувалося про цих дивних «білих» людей, шукав інформацію про них в інтернеті. Ці люди мене зачарували і тому саме їх життя я взяв за основу роману.

– А Ви самі вірите в їх існування?

– Безперечно, вірю.

–  Чому саме «Горные тюльпаны»?

– Тюльпани стали своєрідним символом книги. Ця квітка для багатьох персонажів була улюбленою, проте одним приносила щастя та кохання, а іншим – загрозу та небезпеку. Та щоб цілковито зрозуміти назву та розкрити її сенс, треба неодмінно прочитати «Горные тюльпаны».

– Коли відбудеться презентація книги?

- Всі свої видання я зазвичай презентую у Сновській бібліотеці. Її очільниця Ніна Мокросноп  разом зі своїми колегами мені дуже допомагають у цьому. Та цьогоріч, через карантинні обмеження, про презентацію мова поки що не йде. Можливо, якщо ситуація покращиться, мені із любителями мого творчого слова і вдасться зустрітися та в тісному колі однодумців обговорити та проаналізувати книгу. 

–  Поділіться планами на майбутнє. 

– Дуже хочу написати продовження та завершити другою книгою «Горные тюльпаны». Ця книга стане останньою у моїй творчості. У ній буде розв’язка всього сюжету, причому – дуже непередбачувана. Трагічна історія сім’ї головного героя змінить долі багатьох персонажів, і, на жаль, не в кращий  бік. Адже, як то кажуть, долю не обирають, так само, як і батьків. Хоча, на мою думку, кожна людина сама будує своє життя. Всі карти розкривати не буду, і сподіваюся, що в найближчому майбутньому все-таки видам другу книгу роману та зроблю приємність своїм читачам, заради яких я і пишу.

– Дякую за розмову.

Тетяна ЛИТВИН

Володимир Мохнєв родом із Хотунич. У 2016 році став членом Національної спілки письменників України. Він – автор роману у двох книгах «Стремнина тихого Дона», який став своєрідним продовженням роману М. Шолохова «Тихий Дон». Написав також збірку оповідань «Под свою тальянку и смеюсь и плачу», роман-трилогію «Судьбы людские», дві книги з роману «Любовью дорожить умейте» - перша книга «Любовь безгрешной не бывает» та друга – «Горные тюльпаны», яка нещодавно побачила світ. 

Автор: на
Ярлыки:

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