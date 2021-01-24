Давно вже на Сновщину не навідувався мороз такої сили. Тиждень почався з температури у -21 градус. У вівторок вранці прилад спостереження на місцевій метеостанції підтвердив аналогічний показник. А ось у середу явно похолодало, бо було зафіксовано 24,4 градуса морозу. До речі, на сусідній Корюківщині мороз сягав 27 градусів. Така погода створила певні незручності для людей. У декого вдома замерзли труби водогону… Хоча дехто радіє сильному морозу, бо вважає, що він здатний перешкодити поширенню коронавірусної інфекції.
Загалом ситуація із захворюваністю на COVID-19 потроху стабілізується. За словами заступника генерального директора райлікарні Ірини Якубовської, якщо раніше за день могло додатися від 6 до 10 нових хворих, то зараз - майже удвічі менше. Станом на 21 січня в інфекційному і перепрофільованому неврологічному відділеннях меддопомога надавалася 30 пацієнтам.
Вже використовується нещодавно встановлений апарат для проведення імуноферментного аналізу. Першими пройшли дослідження 20 працівників лікарні. У 15 з них були виявлені антитіла, тобто вони раніше вже перехворіли на коронавірус.
Тепер ІФА-дослідження можна оперативно робити для будь-якого мешканця Сновщини тут, на місці. Відбір зразків крові проводитиметься у понеділок, вівторок, середу і четвер. Направлення від сімейного лікаря не є обов’язковим. Треба звернутися до кабінету № 217 поліклініки, там все оформлять. Щоправда, аналіз буде платним, бо наша лікарня не фінансується з центрального бюджету за так званим ковідним пакетом. Необхідно звернути увагу людей на те, що госпіталізація на стаціонар райлікарні проводиться лише за умови проходження ІФА-дослідження.
Сніг, який випав на минулому тижні, допоміг розпочати активне полювання на вовків. Як розповів «Променю» голова райради УТМР Ігор Мося, нещодавно було організовано загон на хижаків між селами Рогізки і Лосева Слобода. У результаті на мисливців вийшов один сіроманець, який після пострілів зазнав поранень, але зміг утекти. (Детальніше про це полювання «Промінь» розповість у наступному номері). Також Ігор Мося нагадав, що 24 січня завершується сезон полювання на зайця. А надалі до 28 лютого триватиме добування лисиць, єнотовидних собак і вовків за одноразовими відстрільними картками і в присутності представників єгерської служби.
Не обійшлося в нашому краї без сумних новин. Увечері 19 січня черговий пожежної частини у Сновську прийняв повідомлення про займання у хаті старенького мешканця села Великий Щимель. Прибувши на місце події (по вул. Александрова), вогнеборці розпочали боротьбу з полум’ям. Скоріш за все причиною виникнення пожежі стало коротке замикання в електромережі, найбільш обгоріле місце було біля холодильника. Господаря на той момент вже винесли з оселі – мертвого. Ймовірно, причиною смерті Петра Романовича Ушатого, 1937 р.н., стало те, що він задихнувся в диму. Вогонь пошкодив стіну, покрівлю та перекриття хати на площі 8 кв. м, речі домашнього вжитку. Гасінням пожежі займалися відразу два караули місцевої державної пожежно-рятувальної частини.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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