Райдержадміністрації не буде

Газета «Промінь» започатковує цикл публікацій стосовно можливого впливу адміністративно-територіальної реформи на життя Сновщини. Яким чином відбудеться реорганізація органів виконавчої влади у тепер уже колишньому Сновському районі – ми спитали у виконуючого обов’язки голови райдержадміністрації Володимира Карпенка.
– Відразу треба зазначити, що переважна більшість повноважень і керівних функцій були передані райдержадміністрацією міській раді ще кілька років тому, - зазначив Володимир Миколайович. – Основні бюджетні сфери – освіта, охорона здоров’я, культура тощо – вже тривалий час перебувають у віданні об’єднаної територіальної громади. Це відбулося в рамках загальнодержавної політики децентралізації, тобто перерозподілу владних повноважень на користь органів самоврядування. Відповідно, до апарату міськради перейшли на роботу деякі наші спеціалісти. Станом на грудень минулого року райдержадміністрація складалася, власне, з апаратних працівників, колективу управління соцзахисту, відділу ведення реєстру виборців, служби в справах дітей, архіву, фінансового відділу, архітектора, державного реєстратора – загалом це понад сорок осіб. Після започаткованих адміністративно-територіальних змін Сновську громаду включено до складу Корюківського району (разом із Сосницьким і майже повністю – Менським районами). На новій основі відбулися в жовтні й місцеві вибори. І ось нещодавно перейшов в активну фазу процес реорганізації нашої райдержадміністрації шляхом її приєднання до Корюківської РДА. Зміни регламентовані рядом постанов Кабінету Міністрів України, остання з яких датована 16 грудня 2020 року. Фактично до 18 січня має припинити свою діяльність така юридична особа, як Сновська РДА. На місцевому рівні залишиться своєрідне представництво виконавчої влади, яке належатиме до структури Корюківської РДА. Його повноваження і кількісний склад остаточно ще не визначені. Останнє слово в цьому питанні належить відповідним посадовим особам у Корюківці. Попередньо відомо, що приблизно на половину колективу Сновської райдержадміністрації чекає скорочення. Окремі фахівці матимуть можливість працевлаштуватися в системі органів місцевого самоврядування. Це стосується сфери надання адмінпослуг, соцзахисту.
Загалом же в проведенні адміністративно-територіальної реформи є чимало неясностей і «білих плям», усунути які могла б оперативна і ефективна робота Верховної Ради. Бо лише якісне і продумане законодавче забезпечення спроможне вивести справу на реальний шлях підвищення якості державного управління.
Розмовляв
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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