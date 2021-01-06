У разі самоізоляції або хвороби на COVID-19 ФССУ оплачує лікарняні, видані за спрощеною процедурою

У разі підтвердженого діагнозу COVID-19 або потреби в оплачуваній за кошти Фонду соціального страхування України самоізоляції під меднаглядом, відповідні лікарняні листки не потребують погодження із заввідділення або ЛКК для їх продовження на термін понад 10 днів.
Такі зміни внесено наказом МОЗ України від 11.11.2020
№ 2593 «Про затвердження Змін до Порядку надання первинної медичної допомоги та
Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян». Документ набув чинності 22.12.2020.
Нагадаємо, ФССУ компенсує застрахованим особам
втрачений заробіток за весь час лікування або ізоляції від коронавірусної
хвороби, починаючи з шостого дня непрацездатності (перші п’ять днів фінансує
роботодавець).
Відповідно до оновлених положень, починаючи з 22
грудня та на період дії карантину, лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних
закладах може видавати листок непрацездатності особисто на строк, необхідний
для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою або завершення їх самоізоляції
у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Раніше
продовження лікарняного листка на строк понад 10 і до 30 днів проводилось
лікуючим лікарем спільно з завідувачем відділення, а надалі – ЛКК.
Зміни до Інструкції про порядок видачі документів, що
засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, було погоджено виконавчою
дирекцією Фонду соціального страхування України з метою спрощення процедури і
пришвидшення виплат допомог по тимчасовій втраті працездатності від Фонду.
Нововведення має на меті зменшити кількість контактів хворих із медичними
працівниками при продовженні лікарняних листків.
Зазначимо, з початку року ФССУ виплатив застрахованим
особам 11,7 мільярда гривень допомог по тимчасовій непрацездатності внаслідок
захворювань або травм, зокрема, у разі хвороби на COVID-19 і самоізоляції під
медичним наглядом. Так, на компенсацію втраченого за час ізоляції від COVID-19
заробітку Фонд направив близько 80 мільйонів гривень.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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