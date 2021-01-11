Епоха бідності: закінчилася чи лише почалася?

Протягом минулого року чимало наших земляків час від часу вдавалися до філософських розмірковувань: з якої причини бідні стають усе біднішими, а багаті – ще багатшими? Однозначної відповіді майже ніхто так і не отримав. Логіка й справді спонукає до роздумів. Чому все склалося саме так? Країна у нас - прекрасна, люди - працьовиті, але справи в державі упевнено котяться до відомої усім ями… Можливо, причина в тому, що верховні керманичі не ті, що треба?
Скільки сподівань було позаминулого року на «нові обличчя», які служитимуть народу і боротимуться «за все хороше й проти всього поганого». Натомість результат ми зараз бачимо на власні очі. Особливо у сфері «поліпшення добробуту населення».
Новий, 2021-ий, рік приніс нам не лише святковий настрій і радісні очікування чогось кращого, а й сувору зустріч з реальністю. Офіційно оголошено про підвищення з 1 січня вартості газу, електрики та опалення квартир. Хоча повідомляти через пресу ніби й не обов’язково – платіжку принесуть, там усе «чорним по білому»…
Для початку варто розібратися з найдорожчим товаром – газом. Переважна більшість побутових споживачів Сновщини регулярно отримує повідомлення про сплату, власне, за газ і за доставку газу у вигляді аркуша паперу формату А4. Там зазначені рахунки двох приватних комерційних підприємств: регіональної газової компанії «Чернігівгаз» і «Чернігівгаз збут». (Належать вони, ймовірно, одним і тим же власникам. Одним із яких може бути відомий газовий олігарх Фірташ). Колись у нашому місті функціонувало місцеве управління газопостачання й саме туди «Промінь» звернувся по інформацію з приводу підвищення ціни на «блакитне паливо». На жаль, там не змогли відповісти на жодне із запитань. Мовляв, вони тепер не уповноважені спілкуватися з пресою. Єдине, чим допомогли, так це дали номери телефонів немісцевого контактного центру і пресслужби «Чернігівгазу». Ми скористалися порадою і звернулися до людини, яка працює із засобами масової інформації. Розмова вийшла доволі короткою. Відповідальна особа відразу зазначила, що «Чернігівгаз» не торгує газом, цим займаються на території нашої області десятки фірм-постачальників. У кожної з них – своя ціна, а будь-який споживач може укласти договір на газопостачання з тією структурою, яка йому більше до вподоби. «Чернігівгаз» лише доставляє енергоресурси до покупця. На скільки підніметься в січні тариф за постачання газу – у пресслужбі газівників пообіцяли сказати після 10 числа, тобто наступного тижня. Звісна річ, «Промінь» вирішив так довго не чекати і не випробовувати терпіння своїх читачів. І для початку з’ясувати, що відбувається в Україні. Для порівняння, так би мовити. Отже, у Лубнах Полтавської області днями почалися протести населення і перекриття автотраси, бо тамтешні газівники хочуть брати майже по три гривні за саму лише доставку 1 кубометра газу. Додайте цю суму до основної ціни – і вийде більше десятки. Хіба це нормально? Подібна ситуація подекуди спостерігається на Львівщині та Вінниччині. На Чернігівщині послуга з постачання в грудні коштувала гривню з копійками за куб.
Загалом по Україні, власне, газ здорожчає в середньому на 1 гривню. Одна фірма у Львівській області пропонує його аж по 10 грн 80 коп. У Чернівцях трохи менші апетити – 9 грн 92 коп. А ость у Києві можна знайти і по 7 грн 20 коп., на Кіровоградщині – 7 грн 22 коп. Наш місцевий «Чернігівгаззбут» у своєму плані цінової політики прагне до показника 9 грн 89 коп. (Подорожчання - на понад одну гривню). Важливий момент – вартість газу не є стабільною, тож ледве не щомісяця її можуть переглядати. Народ щиро сподівається, що перегляд буде у бік зменшення…
Тепер торкнемося теми електропостачання. У грудні минулого року Кабінет Міністрів, свого часу підтриманий фракцією «Слуга народу», вирішив внести зміни у порядок розрахунків населення за електрику. Якщо раніше за перші 100 кВт/год. можна було платити по 90 копійок за кіловат, то тепер доведеться розкошелитися на більшу суму – 1 грн. 68 коп. А на додачу анонсовано, що через три місяці вартість електроенергії, скоріш за все, зросте знову. Схоже, що таким чином хтось привчає українців до економії і набуття цікавого досвіду – сидіти в хаті у темряві.
До речі, обговорити цю ситуацію з представником місцевого РЕМу не вдалося. Номери телефонів, вказані у довіднику, не відповідали. Хоча що можна чекати від наших енергетиків – після реорганізації структури підприємства їхнє керівництво тепер знаходиться в Корюківці…
Єдиним керівником, який погодився поговорити з «Променем» на тему підвищення тарифів, був Олександр Грабовський. Очолювана ним дільниця ПАТ «Облтеплокомуненерго» постачає тепло у понад дві сотні квартир і ряд бюджетних установ (лікарні, Будинок культури, комплекс «школа-сад» тощо). Олександр Володимирович розповів, що у грудні минулого року суттєво подорожчав газ для теплоенергетики. Оскільки у структурі тарифоутворення «блакитне паливо» займає 82%, то це не могло не вплинути на собівартість послуг. До того ж з нового року підвищилася мінімальна зарплата працівників, та й ціна електрики на одному рівні не тримається. Через сукупність факторів виникла необхідність зробити нові розрахунки на теплопостачання. За словами Олександра Грабовського, для всієї мережі «Облтеплокомуненерго» (а це Чернігів і 16 інших населених пунктів нашої області) діє єдиний тариф. Враховуючи складну соціально-економічну ситуацію в нашому краї, підприємство теплоенергетики за рахунок внутрішніх ресурсів намагається уникнути різного підвищення тарифу. – Зростання вартості опалення квартир відбудеться, але не дуже велике, - каже він. – Наразі у Києві триває погодження остаточних показників. Разом з цим треба сказати про нещодавно внесені Верховною Радою зміни до законодавчої бази, внаслідок яких незабаром може бути відновлене таке явище, як регулярна абонентська плата споживачів тепла. Розмір її теж складатиме невеличку суму. Але підкреслюю – станом на сьогодні це лише проєкт. Загалом же зазначу, що повноваження Сновської дільниці «Облтеплокомуненерго» поширюються винятково на роботу котельного господарства та тепломереж. Простіше кажучи, ми виробляємо теплову енергію і забезпечуємо її безперебійне постачання в оселі жителів міста. А питання фінансового характеру і тарифоутворення належать до компетенції структур вищого рівня.
А тепер, шановні читачі, повернемося до початку цієї статті. Певно, ніхто не заперечуватиме, що через зростання тарифів на житлово-комунальні послуги народ стає біднішим. І одночасно є багатії, які упевнено підвищують свій життєвий рівень. Торік багато говорилося про ремонт доріг на території України і Сновської громади зокрема. Справді, кілька чималих ділянок автошляхів району було відновлено. (Щоправда, у столиці хтось вирішив профінансувати ці роботи з фонду протидії коронавірусу. Тобто замість того, щоб виділити гроші місцевій лікарні на потрібне обладнання, а хворим закупити ліки, почали «катати асфальт». І це в той час, коли пацієнти під загрозою можливої смерті йшли до аптек й тисячі гривень віддавали за медикаменти). І що цікаво: зайшовши в електронну систему державних закупівель, більш відому як Prozorro, ми можемо прочитати про просто дивовижну схильність деяких посадовців Служби автомобільних доріг до показних розкошів. Гадаєте, вони усі бюджетні кошти використовують на ремонт доріг? Аж ніяк.
Під кінець цього року начальство «шляховиків» виявило намір придбати нові службові автомобілі. У різних областях - різних марок. Скажімо, Тойоту Лендкрузер Prado (за 1 мільйон 200 тисяч гривень), Хюндай (1 мільйон гривень) і так далі… Про Службу автомобільних доріг у Чернігівській області (нагадаємо нашим читачам – це від неї залежить, чи посипатимуть піском вкритий ожеледдю автошлях на Клюси) ми розповімо іншим разом.
А найцікавіше інше. До так званого «великого будівництва-2020» мав відношення і заступник керівника офісу Президента, куратор регіональної політики Кирило Тимошенко. (Бажаючі читачі можуть ознайомитися з його офіційною декларацією про доходи і пересвідчитися: він людина не просто багата, а дуже заможна). Так ось, у період Новорічних свят його дружина стала на крок ближчою до реалізації давньої мрії – потрапити до шикарного будинку в європейському стилі на території котеджного містечка під Києвом. На суб’єктивну думку торговців нерухомістю така «хатинка» може коштувати майже 10 мільйонів гривень. Гарний подарунок долі, чи не так?
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Пару років тому деякі політичні пропагандисти активно розповідали суспільству про «тарифний геноцид». Мовляв, зависока вартість житлово-комунальних послуг не дає людям нормально жити. Дивно, але зараз, коли ситуація виглядає набагато гірше, ніж колись, усілякі «експерти» і «захисники народних інтересів» воліють мовчати. Мимоволі згадується відомий ще з давньої історії вислів – «Знайдіть, кому це вигідно».
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