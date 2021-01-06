Фонд профінансував одноразові допомоги за кошти ФССУ для п’яти сімей, чиї рідні померли внаслідок профхвороби на COVID-19

Фонд соціального страхування України здійснив фінансування одноразових допомог за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 219 тисяч 700 гривень членам сімей п’яти працівників, які померли внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.
Допомоги
профінансовано для сімей старшої медичної сестри з Вінниччини, директора
лікарні з Вінницької області, директора дитячої клінічної лікарні із Сумської
області, лікаря-анестезіолога з Тернопільської області та фельдшера з медицини
невідкладних станів з Києва.
Перерахування
здійснено Фондом учора, 22 грудня. Кошти надійдуть на рахунки сімей упродовж
декількох банківських днів.
Також
для родин зазначених медичних працівників Фондом профінансовано одноразові
допомоги за кошти державного бюджету у розмірі 1 мільйон 576 тисяч 500 гривень.
Загалом
ФССУ профінансував надання одноразової допомоги за кошти Фонду відповідно до
загальнообов’язкового державного соціального страхування для родин 32
працівників. Висловлюємо співчуття близьким і рідним.
Звертаємо
увагу, що після завершення розслідування випадку інфікування медичного
працівника COVID-19, за наявності необхідних документів
виплати допомог здійснюються ФССУ в оперативному режимі. Працівники Фонду
знаходяться на зв’язку із усіма особами, що мають право на виплати,
консультують та допомагають зібрати необхідні документи. Загалом на сьогодні
Фондом виплачено близько 100 млн грн страхових виплат медикам і їх родинам.
Пресслужба виконавчої
дирекції
Фонду соціального страхування України
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