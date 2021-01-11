Юнацький мініфутбол

У суворій відповідності протиепідемічним нормам Сновськ провів футбольну першість серед юнацьких команд Чернігівщини. Протягом двох днів за Кубок переможців змагалися представники нашого міста, Чернігова, Славутича, Городні, Корюківки, Мени, Березни і Гончарівського. Вік юних футболістів – 10-12 років. У спортзалі збиралося не більше 20 осіб, а глядачів узагалі не було.
За інформацією тренера місцевої ДЮСШ Олександра Кухаренка, у перший день змагань відбувся груповий етап. Представники Сновщини не залишили жодного шансу суперникам з Березни і перемогли – 12:1. А ось команду «Десна 1» (Чернігів) обіграли з рахунком 8:4. Наступного дня господарі поля зустрілися з лідерами двох інших груп. Найміцнішими виявилися гості з Корюківки, які відстояли нічию – 2:2. (Хоча сновчанам у цьому матчі явно не пощастило – після ударів наших футболістів м’яч тричі влучав у штангу і ще раз – у поперечину). Натомість перевагу над конкурентами з Городні сновська команда довела доволі переконливо – 9:3.
Оскільки в очній зустрічі городнянці обіграли корюківців – 8:6, то список призерів першості виглядав таким чином: І місце – Сновськ, ІІ – Городня, ІІІ – Корюківка. Кращим гравцем змагань став Тимур Кравець, на рахунку якого понад десять забитих голів. (До речі, він навчається в Чернігові, у спеціалізованій спортивній школі футбольного клубу «Десна»).
Загалом всі учасники змагань залишилися дуже задоволені двома днями боротьби, азарту і приємних емоцій. А ще – чудовими призами для володарів призових місць та солодкими подарунками юним футболістам. Організатори першості вельми вдячні за підтримку депутату обласної ради Олександру Якубіну і Сновській міськраді в особі міського голови Олександра Медведьова та його першого заступника Павла Мірошниченка.
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