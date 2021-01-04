Євгенія Гордюк стала дизайнером року за результатами другого професійного Всеукраїнського конкурсу моделей та дизайнерів Best Podium Model

Одинадцятого грудня у столиці пройшов грандіозний Всеукраїнський конкурс моделей та дизайнерів Best Podium Model. Сотні моделей дефілювали по подіуму, демонструючи колекції кращих українських дизайнерів, які вразили всіх гостей своїми оригінальним вбранням – починаючи від спортивного одягу і закінчуючи карнавальними костюмами та оригінальними головними уборами.
Взяла участь у ньому і наша землячка – сучасна, стильна та харизматична Євгенія Гордюк, хореограф, дизайнер та керівник «Театру танцю та моди Fashion Zone».
Євгенія представила загалу 4 унікальні колекції «Fashion street» або «Модна вулиця» у стилі кежуал (це повсякденний стиль одягу з акцентом на зручність та практичність. - Авт.). Колекція «Ukraine Fashion Paradise» виконана в етнічному стилі, «Africa» в стилі круїз із акцентом на африканські мотиви та «Модна Лялька» у стилі бохо (стиль, якому притаманна легка неохайність та строкатість в одязі. - Авт.).
Члени журі були в захваті від сміливих та неповторних ідей дизайнерки із глибинки, від професійності та краси її моделей. І як результат – Театр «Fashion Zone» став кращим.
Та головною інтригою шоу було те, хто ж отримає титул дизайнера року. І яким було здивування вже відомих столичних та інших популярних дизайнерів, що це почесне звання отримала Євгенія Гордюк, із маленької Корюківки, про існування якої там ніхто і не чув.
«Промінь» поцікавився, чи сподівалася Євгенія на такі результати?
– Я вважаю, що ми з дівчатами заслужено отримали свої нагороди, - розповіла дизайнерка. – Не передати словами, скільки праці, скільки емоцій було вкладено нами в це шоу. Найприємніше те, що оцінювали нас справжні акули моделінгу, люди, які за своє життя переглянули стільки колекцій, що зараз їх неможливо чимось вразити. Та нам це вдалося!
Я вважаю, що кожна дитина, не важливо, чи вона народилася та живе у мегаполісі, чи у глибинці, має шанс та можливість проявити себе, займатися тим, до чого плине її душа. Обов’язковою складовою цього є лише впевненість та віра у власні сили.
Прикрою несподіванкою для усіх шанувальників «Fashion Zone» стало те, що на Сновщині Євгенія Гордюк свою діяльність припинила.
– На жаль, у Сновську «Fashion Zone» майже не помічали та не підтримували, - розповідає Євгенія. – У Корюківці я стала частиною колективу місцевого Будинку культури, а також продовжую працювати як приватна особа.
Продовжили творчий шлях зі мною лише п’ятеро дівчаток зі Сновщини: Софія Гончаренко, Софія Мартиненко, Яна Арендар, Дар’я Мундурс та Жанна Коваль. Всі вони надзвичайно талановиті і в майбутньому мають усі шанси досягти в хореографічному чи модельному напрямку гідних результатів.
Попереду у Євгенії Гордюк чимало планів. Це і створення нових колекцій, і відкриття власного бренду, та найголовніше – заявка на присвоєння «Fashion Zone» звання зразкового колективу.
Сподіваємося, що всі плани дизайнерки неодмінно втіляться в життя і вона й надалі продовжить дивувати своїх шанувальників та нести в світ прекрасне.
Тетяна ЛИТВИН
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