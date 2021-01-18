Водопостачання знову дорожчає

На січневі свята на жителів залінійної частини Сновська у поштових скриньках чекав сюрприз – лист із повідомленням про встановлення нових тарифів на централізоване водопостачання.
Про те, хто встановлює та контролює розцінки, «Промінь» спитав у начальника Сновської дільниці Конотопського територіального управління водопостачання Сергія Мороза.
За його словами, встановлює тарифи на централізоване водопостачання у Сновську АТ «Укрзалізниця». Згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 січня 2021 року за 1 куб. м потрібно буде заплатити 27,72 грн.
– За дванадцять років моєї роботи тут, - розповідає Сергій Іванович, - таке різке підвищення тарифу відбувається вже втретє. Декілька років тому жителі залінійної частини платили лише 8,83 грн за куб. м. Потім ціна різко підскочила аж до 25, 64 грн і от зараз знову виросла до 27,72.
На жаль, наша місцева дільниця не контролює подібні зростання цін, не контролює їх навіть Конотопське управління, якому ми підпорядковуємося. Все наразі відбувається через Київ.
До слова, у штаті Сновської дільниці лишилося лише 10 працівників: четверо слюсарів та машиністів і контролер. А кількість споживачів не маленька – близько 1350 приватних та чимало підприємств. Саме через такий невеличкий штат квитанцій за водопостачання мешканці залінійної частини міста ніколи не отримували.
Тетяна ЛИТВИН
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