воскресенье, 24 января 2021 г.

Готуємося до ЗНО

 Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні  потрібно виконати низку послідовних дій, зокрема підготувати необхідні документи, одним із яких є паспорт громадянина України. Його видачею займається Сновський районний сектор управління Державної міграційної  служби України.

 Паспорт громадянина України  є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Паспорт виготовляється у формі картки, що містить  безконтактний електронний носій. Кожний громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт. Паспорт, який оформляється вперше,  безкоштовно видається не пізніше, ніж через 20  робочих днів з дня подачі документів.

Для оформлення паспорта  вперше  заявник подає такі документи: свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави; оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків, або одного із них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності до громадянства України), тобто паспорти; довідку про місце проживання (додаток 13)  з органу реєстрації  за місцем реєстрації місця проживання; довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код),  в разі відмови  від його прийняття – повідомлення про відмову (з податкової служби). 

Необхідно нагадати, що головним мотивом запровадження нових паспортів є їх захищеність від підробки. ID-картка містить електронний безконтактний чіп, який неможливо змінити або скопіювати. До чіпу вноситься інформація, яку в разі потреби можна змінити в підрозділі ДМС без необхідності виготовлення нового документа безоплатно. 

А.МОГИЛЕВЕЦЬ, завідувач Сновського РС УДМС 

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