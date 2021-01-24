Готуємося до ЗНО

Для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні потрібно виконати низку послідовних дій, зокрема підготувати необхідні документи, одним із яких є паспорт громадянина України. Його видачею займається Сновський районний сектор управління Державної міграційної служби України.
Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Паспорт виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Кожний громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов’язаний отримати паспорт. Паспорт, який оформляється вперше, безкоштовно видається не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня подачі документів.
Для оформлення паспорта вперше заявник подає такі документи: свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави; оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків, або одного із них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності до громадянства України), тобто паспорти; довідку про місце проживання (додаток 13) з органу реєстрації за місцем реєстрації місця проживання; довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), в разі відмови від його прийняття – повідомлення про відмову (з податкової служби).
Необхідно нагадати, що головним мотивом запровадження нових паспортів є їх захищеність від підробки. ID-картка містить електронний безконтактний чіп, який неможливо змінити або скопіювати. До чіпу вноситься інформація, яку в разі потреби можна змінити в підрозділі ДМС без необхідності виготовлення нового документа безоплатно.
А.МОГИЛЕВЕЦЬ, завідувач Сновського РС УДМС
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