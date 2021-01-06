ФОНД ПРОФІНАНСУВАВ ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ В РАЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНВАЛІДНОСТІ ЧЕРЕЗ COVID-19 ДЛЯ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ З ЧЕРНІГІВЩИНИ

Фонд соціального страхування України профінансував одноразову страхову виплату у розмірі 630 тисяч 600 гривень для медичної сестри з Чернігівської області. Медичній працівниці було встановлено III групу інвалідності, що настала внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19.
Допомогу
було профінансовано Фондом сьогодні, 29 грудня, за кошти державного бюджету
відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Кошти надійдуть на рахунок медичної працівниці
упродовж декількох банківських днів.
Станом
на сьогодні ФССУ профінансовано дев’ять одноразових страхових виплат за кошти
державного бюджету для медичних працівників, яким встановлено інвалідність, що
настала внаслідок гострого профзахворювання на COVID-19.
Прес-служба
виконавчої дирекції
Фонду
соціального страхування України
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