Малий бізнес: його роль у житті місцевої громади

Перед новорічними святами «Промінь» розповів своїм читачам, як актив місцевих підприємців долучився до всеукраїнських протестів. Причиною стали наміри деяких депутатів Верховної Ради (переважно від фракції «Слуга народу») та уряду змусити представників малого бізнесу платити більші податки. На ситуацію також впливав дивний режим карантину, під час якого гіпермаркети олігархів та усілякі «велюрові ресторани» працювали без проблем, а магазини дрібних торговців мали зачинятися. Люди цілком логічно запитували – куди ж поділася рівність перед законом? Словом, причин для конфліктів було достатньо. Але врешті-решт підприємці та владоможці ніби досягли компромісу. Протести затихли, здавалося, все буде гаразд. Однак з’ясувалося, що з січня 2021 року фізичні особи-підприємці платитимуть більший єдиний податок: І групи – 227 грн (було – 210,2 грн), а ІІ – 1200 грн (було – 944,6 грн). Як це називається, читачі хай зроблять висновок самі. Збільшення наче й незначне, але ж, як то кажуть, річ не у сумі, а в принципі.
Яку роль відіграють представники малого бізнесу в житті нашого краю? Відповісти на таке запитання допоможуть деякі статистичні дані. Отже, станом на далекий 2006-ий рік на Сновщині було зареєстровано 666 підприємців. Вони сплатили до бюджетів усіх рівнів 2 мільйони 332 тисячі гривень. У той же період на Бахмаччині – 1223 ФОПи (сплатили 5 млн 489 тис.), на сусідній Менщині - 1075 (понад 4 мільйони). А ось на далекій Срібнянщині, котра вдвічі менша за наш район як територіально, так і за кількістю населення, було лише 132 підприємці (сплатили 810 тис. грн). Чернігів, Ніжин і Прилуки згадувати не варто, бо там принципово інші обсяги комерційної діяльності. Найбільша кількість підприємців числилася в місцевій громаді станом на 2008-ий рік – 806. Але потім почався процес зменшення такого «показника економічної активності». І вже у 2017 році ФОПів у нас лишилося 509. Але при цьому вони поповнили місцеву і державну скарбниці на солідні 43 млн 835 тис. грн. Разом з цим (порівняльно) на Бахмаччині діяли 1060 ФОПів (сплатили 58 млн 187 тис. грн), Корюківщині – 691 (42 млн 318 тис.), Менщині – 904 (52 млн 820 тис.), Срібнянщині – 177 (5 млн 100 тис.). Проте у 2018 році намітився якийсь дисбаланс. У нас стало більше підприємців (на 34), а до зведеного бюджету вони перерахували на більш як 13 мільйонів гривень менше. Паралельно сусіди демонстрували інші результати. У менян 885 підприємців наповнили бюджет на 60 млн 972 тис., корюківців було 679, а вони перерахували 58 млн 526 тис. А бахмачани взагалі пішли на рекорд: 1077 ФОПів і 90 млн 731 тис. зборів до бюджету. Аутсайдерами лишалися срібнянці - 182 підприємці й 5 млн 888 тис. грн.
А тепер розглянемо, як складалися справи у першому півріччі минулого, 2020-го, року. Підприємців у Сновській громаді – 574, ними протягом 6 місяців сплачено 16 млн 890 тис. грн. Для порівняння: за той самий період 912 ФОПів Менщини наповнили бюджет на майже удвічі більшу суму – 29 млн. 617 тис. На Корюківщині ситуація ще краща: 700 фізичних осіб-підприємців і 36 млн 860 тис. грн. А на Бахмаччині справи взагалі на висоті – 1121 ФОП і 40 млн 638 тис. грошових зборів.
Обов’язково слід зазначити, що майже в усіх районах Чернігівської області у першому півріччі 2020 року спостерігалося певне падіння показника податків і зборів, які надходять від малого бізнесу. Причина загальновідома – коронавірусний карантин відчутно зашкодив комерційній діяльності. Це – об’єктивна реальність. Торік зменшилася купівельна спроможність населення, зросло безробіття. Це не могло не відбитися на доходах підприємців. Тож їм залишається хіба що чекати на кращі часи, коли цей сектор економіки у повному обсязі відновить свою діяльність. Зрештою, зміни сприятимуть і наповнення бюджету. Бо потенціал зростання у малого бізнесу є. Візьмемо для прикладу сплату ним єдиного податку. Якщо 15 років тому цей платіж на Сновщині склав 466 тис. грн, то у 2012-му – вже 1 млн 433 тис., у 2018-му – 9 млн 347 тис., у 2019-му – 11 млн 115 тис. Щоправда, інші, так би мовити, багатші адміністративні одиниці Чернігівщини, продемонстрували значно приємніші показники. Скажімо, Бахмацький район, де позаторік ФОПи сплатили 38 млн 503 тис. грн. єдиного податку. Чи хоча б Корюківський (14 млн 768 тис.). Менше, ніж на Сновщині, єдиного податку тоді надійшло лише у Коропському (11 млн 577 тис.), Куликівському (7 млн 261 тис.), Семенівському (7 млн 961 тис.), Сосницькому (7 млн 585 тис.) та Срібнянському (9 млн 556 тис.) районах.
Наостанок треба зазначити, що в області налічується майже 37 тисяч фізичних осіб- підприємців.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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