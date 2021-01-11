Музична школа завершила рік із численними нагородами

Про те, що вихованці Сновської музичної школи імені Натана Рахліна надзвичайно талановиті й працелюбні, щороку доводять їх результати і досягнення на різноманітних конкурсах та фестивалях.
Так, наприкінці 2020 року колекція нагород музичної школи поповнилася ще кількома відзнаками. Серед них прекрасні результати показали вихованці викладача фортепіанного відділу Юлії Дрозд.
– У своїх учнях я намагаюся підвищити їх інтелектуальний та культурний рівень, розвинути сильні сторони, - розповідає Юлія Анатоліївна. – А участь у конкурсах не тільки сприяє підвищенню технічного рівня учнів, а й допомагає набути досвіду та посилити їх лідерські якості, які так необхідні в сучасному світі.
Минулий рік приніс нам чимало випробувань, але це не завадило нам рухатися далі.
У жовтні 2020 року відбувся Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «UKRAINIAN ART FAVORITE FEST-2020». У ньому взяли участь і мої вихованці – фортепіанний дует у складі Крістіни Приходько та Поліни Павленко (фото 1). Дівчата грають разом вже не перший рік, мають цікавий репертуар і брали участь у багатьох концертних заходах. У цьому конкурсі були представники України, Іспанії, Молдови, Естонії та Литви. Головою журі в інструментальному жанрі був відомий скрипаль-віртуоз Остап Шутько. Мій фортепіанний дует зайняв тут ІІ місце.
13 грудня відбувся 115 Всеукраїнський конкурс-фестиваль «Зоряні мости до Дня Святого Миколая». Віолетта Биховець (фото 2) стала лауреатом І премії і це її перша перемога на конкурсі такого рівня. До програми входив класичний твір та твір сучасного композитора, а до складу поважного журі належали професори, заслужені діячі мистецтв, композитори. Ми дуже радіємо, що наші старання були відзначені такими нагородами.
Дипломом лауреата І ступеня в номінації «Інструментальна музика» у Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Зореграй» відзначили і дует ксилофоністів у складі Мирослава Вишняка та Олексія Чуприни (викладач Володимир Лашук та концертмейстер Вікторія Маковецька) (фото 3).
Володимир Лашук розповів, що готуватися до цього конкурсу хлопці почали ще з початку навчального року. Вирішили грати п’єсу Вебера «Хор мисливців». Вони ретельно готувалися, і не просто зіграли її, а видозмінили, внесли туди свою нотку, підлаштували під свій стиль. До того ж, це був перший дистанційний конкурс як для дуету, так і для самого викладача.
Така перемога стала надзвичайно показовою для ксилофоністів, адже фестиваль був міжнародного рівня, з більше ніж тисячею дуже сильних та перспективних учасників.
Всі ці нагороди вкотре доводять – у нас на Сновщині є надзвичайно талановиті діти, які, можливо, зовсім скоро прославлять наш маленький край на увесь світ.
Фото з архіву музичної школи
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправка комментария