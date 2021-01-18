Двадцять п`ятого січня всі школярі повернуться до навчання. Якщо локдаун не продовжать…

Про тривалість зимових канікул, дистанційне навчання та перехід шкіл на новітні програми та платформи читачам «Променя» розповіла начальниця управління освіти, сім`ї, молоді та спорту міськради Олена Коваленко.
– Олено Іванівно, розкажіть про тривалість зимових канікул.
– Традиційні зимові канікули по усіх школах Сновщини розпочалися 31 грудня та триватимуть до 15 січня. У зв’язку з запровадженням локдауну, з 18 по 22 січня включно, діти все ще залишатимуться вдома, а за шкільні парти сядуть вже з понеділка 25 січня. Звісно, якщо локдаун не продовжать. Теми пропущеного через карантин тижня, дітям викладати методом ущільнення.
– Якщо все ж таки локдаун продовжиться, то як працюватимуть навчальні заклади?
– Частково доведеться перейти на дистанційне навчання.
– Школи готові до нього?
– Як показує минулорічна практика, повністю перейти на дистанційне навчання ми не готові. Справа в тому, що не в кожної дитини, а іноді й вчителя, є змога мати якісний високошвидкісний інтернет. Якщо у місті ситуація більш-менш нормальна, то в деяких селах інтернет- покриття або дуже слабке, або й зовсім відсутнє. Окрема тема, якщо у сім’ї один ноутбук і двоє, або й троє дітей, які навчаються у різних класах. А ще є родини, які не в змозі придбати дитині той же ноутбук, комп’ютер чи планшет.
– Розкажіть про рекомендовану Міністерством освіти платформу Zoom. Чи кожен учень, у разі необхідності, зможе нею скористатися?
– Передусім, Zoom – це сервіс, створений для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей. Особливих налаштувань після його встановлення не потрібно. Єдине – перед початком роботи варто зареєструвати обліковий запис у програмі. Цією платформою вже тривалий час користуються студенти університетів та інститутів. Користувалися нею під час декількох конференцій і ми, та впевнено можу сказати – якщо під час такої онлайн-зустрічі в мережі знаходиться більше 50 людей, вона починає «зависати». Знову повторюся, що учні із сільської місцевості, де інтернет-покриття не дуже якісне, просто не зможуть увійти в цю програму.
Звичайно, Zoom постійно вдосконалюють, та, думаю, всі вчителі та учні зі мною погодяться, що жодна програма, якою б якісною не була, ніколи не замінить живого спілкування між вчителем та учнем. Вона не передає ту шкільну атмосферу, емоцій, почуттів, які можна відчути тільки в школі. Сподіваємося, що користуватися цими новітніми платформами нам все-таки, хоча б найближчим часом, не доведеться. Принаймні, доки в кожному куточку Сновщини не буде високоякісної мережі Інтернет.
– Деякі школи Чернігівщини почали підключатися до так званих електронних журналів та щоденників. Чи можна сподіватися, що і на Сновщині така новація почне діяти?
– Цю тему ми вже активно обговорюємо та плануємо все-таки у майбутньому підключитися до цього сервісу. Перевагами електронних щоденників та журналів є те, що батьки у будь-який час зможуть зайти на сайт та побачити, які оцінки отримала її дитина, чи має вчитель до неї якісь зауваження або пропозиції, чи присутня вона на уроці. Звичайно, тоді на плечі вчителя ляже більше роботи, адже доведеться вести як звичні паперові журнали та щоденники, так і вводити всі дані в електронному вигляді.
– А як щодо роботи дошкільних навчальних закладів?
– Дитячі садочки працюють і працюватимуть у звичному режимі, але там мають дотримуватися карантинних обмежень. Зокрема, керівництву варто проводити додаткову профілактично-роз’яснювальну роботу серед батьків та працівників. Батьки можуть проводжати малюків тільки до входу в заклад. Обмежень щодо кількості дітей у садочку немає, єдине – всі заходи мають відбуватися у межах однієї групи. До того ж, кожні дві години працівники мають дезинфікувати поверхні, також це необхідно робити після закінчення робочого дня. Маски мають обов’язково носити персонал та вихователі закладу, малюків це не стосується.
– Які школи протягом І семестру були вимушені піти на карантин?
Повністю не закривалася жодна зі шкіл. Окремі класи йшли на самоізоляцію у Новоборовицькій, Тур’янській, ЗОШ №1, №2 та гімназії. (Для того, аби повністю відправити на карантин школу, 50% класів має бути на самоізоляції). У нас такої кількості хворих не було. Дуже сподіваюся, що після локдауну ситуація зі спалахом коронавірусу покращиться і школи повернуться до звичайного режиму роботи.
– Дякую за розмову.
Спілкувалася Тетяна ЛИТВИН
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