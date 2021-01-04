Коронавірус забирає життя

Нещодавно коронавірусна хвороба забрала життя ще однієї жительки Сновська. Госпіталізація у Корюківській лікарні, на жаль, не допомогла… Таким чином кількість жертв епідемії у нашому краї сягнула 10 осіб.
Як розповіла «Променю» лікар-епідеміолог Сновського лабораторного відділення Людмила Первакова, з початку поширення захворювання на COVID-19 (а це травень нинішнього року) вже 429 наших земляків потрапили до категорії недужих. Тенденція до збільшення кількості хворих набула проблемних ознак з початком осені. А в листопаді-грудні ситуація ускладнилася ще більше. Інколи за тиждень додавалося по 30-40 людей, яким ставився відповідний діагноз. Скажімо, лише протягом трьох днів – з 28 по 30 грудня – виявлено 26 нових випадків захворювання.
З початку епідемії проведено 796 ПЛР-досліджень у тих громадян, які мали виразні клінічні симптоми. Ще 276 тестів зроблено для так званих контактних осіб. (Але такого роду тестування проводилося до 15.10.2020 р.). Варто зазначити, що це не остаточна цифра охопленості жителів громади ПЛР-дослідженнями, адже дехто звертався до медичних закладів поза межами району.
У грудні довелося внести корективи до роботи деяких освітньо-виховних закладів. Через підтверджені випадки захворювання на COVID-19 окремих вчителів довелося перевести на дистанційну форму навчання дітей у міській школі №2, гімназії, Рогізківському комплексі «школа-сад», дитячих садках Кучинівки та Петрівки. Обмеження триватимуть до початку зимових канікул. Надалі ситуація залежатиме від загального стану справ у державі, зокрема – від режиму і тривалості так званого локдауну.
Об’єктивно можна припустити, що реально кількість хворих на коронавірус у Сновській громаді значно більша, ніж відображено у статистиці. Просто недугу вони перенесли у легкій формі й не зверталися до лікарів. Ця категорія людей має антитіла до COVID-19 й певний час (припускають – від 6 до 9 місяців) володітиме власним імунітетом Принаймні, випадків повторного захворювання у нас ще не зафіксовано. Також важливий момент – дітей з діагнозом дуже мало. Є думка, що інколи вони переносять хворобу майже безсимптомно. Однією з причин може бути те, що у молодого організму кращий імунітет. Тому, щоб упевненіше протистояти хворобі, нашим землякам треба приділити більше уваги зміцненню імунної системи (найпростіший спосіб – пити чай з лимоном), вести здоровий спосіб життя, і, звісна річ, дотримуватися вимог санітарної гігієни та карантинних обмежень.
За словами генерального директора районної лікарні Миколи Куценка, станом на 30 грудня в інфекційному, перепрофільованому неврологічному відділеннях та приміщеннях денного стаціонару надається медична допомога 46 хворим на COVID-19. Персонал лікарні працює у межах повноважень та наявних можливостей. Є приклади як швидкого одужання пацієнтів, так і доволі тривалого (понад місяць) лікування. Хвороба інколи поводить себе доволі незвично. Скажімо, спостерігається виразна тенденція: люди, які мають другу позитивну групу крові, тяжче переносять захворювання, ніж ті, у кого І або ІІІ. Чому так – відповідь мають дати науковці.
Олег МІРОШНИЧЕНКО
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