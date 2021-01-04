понедельник, 4 января 2021 г.

Ясмина Подольна перемогла в естрадно-джазовому конкурсі

 Про талановиту піаністку Ясмину Подольну, яка захопилася музикою ще з п’ятирічного віку, «Промінь» писав уже не раз. 

Так, нещодавно дівчина взяла участь у першому Всеукраїнському конкурсі естрадно-джазового мистецтва «SOLOVIOV-ARTT JAZZ» та отримала звання лауреата І премії. 



Два місяці плідної підготовки, ретельні пошуки композиції, яка змогла б припасти до душі кожному, і незліченна кількість годин, проведених за улюбленим фортепіано. Все це не було даремним, адже Ясмина вже з першої ноти продемонструвала високу майстерність та талант. 

Її педагог Марія Тєлєгіна у перемозі своєї вихованиці не сумнівалася, вірила в успіх доньки і її мама. 

Зупинятися на цьому Ясмина не збирається і планує й надалі займатися музикою та підкорювати нові і нові вершини.

Тетяна ЛИТВИН

Автор: на
Ярлыки:

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