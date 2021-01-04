Ясмина Подольна перемогла в естрадно-джазовому конкурсі

Про талановиту піаністку Ясмину Подольну, яка захопилася музикою ще з п’ятирічного віку, «Промінь» писав уже не раз.
Так, нещодавно дівчина взяла участь у першому Всеукраїнському конкурсі естрадно-джазового мистецтва «SOLOVIOV-ARTT JAZZ» та отримала звання лауреата І премії.
Два місяці плідної підготовки, ретельні пошуки композиції, яка змогла б припасти до душі кожному, і незліченна кількість годин, проведених за улюбленим фортепіано. Все це не було даремним, адже Ясмина вже з першої ноти продемонструвала високу майстерність та талант.
Її педагог Марія Тєлєгіна у перемозі своєї вихованиці не сумнівалася, вірила в успіх доньки і її мама.
Зупинятися на цьому Ясмина не збирається і планує й надалі займатися музикою та підкорювати нові і нові вершини.
Тетяна ЛИТВИН
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