ФОНД ПРОФІНАНСУВАВ 219,7 ТИС. ГРН ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ РОДИНИ ВОДІЯ З ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

Фонд соціального страхування України профінансував одноразову допомогу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 219 тисяч 700 гривень для родини водія автотранспортних засобів з Хмельницької області, який помер внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19
Допомогу
було перераховано Фондом учора, 18 грудня, кошти надійдуть на рахунок сім’ї
упродовж декількох банківських днів
Зазначимо,
з січня 2021 року фінансування зазначених допомог здійснюється Фондом за
загальним порядком за рахунок бюджету ФССУ, який складається із частки ЄСВ.
Раніше виплати одноразових допомог для медичних і інших працівників, які
померли внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, здійснювались Фондом за
рахунок коштів фінансової допомоги, виділеної із фонду боротьби із COVID-19
Загалом
станом на сьогодні ФССУ профінансував надання одноразової допомоги за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у разі гострого
профзахворювання на COVID-19 для родин тридцяти шести медичних і інших
працівників
Висловлюємо
співчуття близьким і рідним
Прес-служба
виконавчої дирекції
Фонду
соціального страхування України
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