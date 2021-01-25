понедельник, 25 января 2021 г.

ФОНД ПРОФІНАНСУВАВ 219,7 ТИС. ГРН ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ДЛЯ РОДИНИ ВОДІЯ З ХМЕЛЬНИЧЧИНИ

 

Фонд соціального страхування України профінансував одноразову допомогу за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у розмірі 219 тисяч 700 гривень для родини водія автотранспортних засобів з Хмельницької області, який помер внаслідок гострого професійного захворювання на COVID-19

Допомогу було перераховано Фондом учора, 18 грудня, кошти надійдуть на рахунок сім’ї упродовж декількох банківських днів

Зазначимо, з січня 2021 року фінансування зазначених допомог здійснюється Фондом за загальним порядком за рахунок бюджету ФССУ, який складається із частки ЄСВ. Раніше виплати одноразових допомог для медичних і інших працівників, які померли внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2, здійснювались Фондом за рахунок коштів фінансової допомоги, виділеної із фонду боротьби із COVID-19

Загалом станом на сьогодні ФССУ профінансував надання одноразової допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у разі гострого профзахворювання на COVID-19 для родин тридцяти шести медичних і інших працівників

Висловлюємо співчуття близьким і рідним

 

                                                      Прес-служба виконавчої дирекції

                                                      Фонду соціального страхування України

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