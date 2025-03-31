Район відвідав В`ячеслав Чаус

Із
очільниками громад, керівниками підприємств, військовими, прикордонниками,
представниками силових структур днями була проведена нарада за участю голови
ОВА В`ячеслава Чауса. Йшлося про безпекові питання, оборону.
Багато уваги
приділили відселенню людей з обстрілюваного прикордоння. Декілька сіл
потерпають від постійних російських атак. Люди виїхали. Але у 5кілометровій
зоні в Корюківському районі досі мешкає більше 90 осіб.
Серед інших питань субвенції,
дороги, мобілізація і бронювання. Була оглянута районна лікарня у прикордонній
громаді, укриття. Історія до і після ремонту вражає. Ремонтували за рахунок державної субвенції.
Укриття розраховане на 500 осіб. Така собі «підземна лікарня». Є операційна,
палата реанімації, все необхідне медичне обладнання. Є простір, де можуть
перечекати тривогу і пацієнти, і персонал. Врахована інклюзивність. Є ліфт. Це
зручно. Корюківська ЦРЛ – опорний заклад охорони здоров’я. Важливо, що тут є
надійне укриття.
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