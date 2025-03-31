понедельник, 31 марта 2025 г.

Район відвідав В`ячеслав Чаус

 

Із очільниками громад, керівниками підприємств, військовими, прикордонниками, представниками силових структур днями була проведена нарада за участю голови ОВА В`ячеслава Чауса. Йшлося про безпекові питання, оборону.



Багато уваги приділили відселенню людей з обстрілюваного прикордоння. Декілька сіл потерпають від постійних російських атак. Люди виїхали. Але у 5­кілометровій зоні в Корюківському районі досі мешкає більше 90 осіб.

Серед інших питань ­ субвенції, дороги, мобілізація і бронювання. Була оглянута районна лікарня у прикордонній громаді, укриття. Історія до і після ремонту ­ вражає.  Ремонтували за рахунок державної субвенції. Укриття розраховане на 500 осіб. Така собі «підземна лікарня». Є операційна, палата реанімації, все необхідне медичне обладнання. Є простір, де можуть перечекати тривогу і пацієнти, і персонал. Врахована інклюзивність. Є ліфт. Це зручно. Корюківська ЦРЛ – опорний заклад охорони здоров’я. Важливо, що тут є надійне укриття.

Автор: на

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