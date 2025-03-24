24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Туберкульоз це інфекційна соціально небезпечна хвороба, яка викликається мікобактеріями туберкульозу. Перебігає з періодичними загостреннями, рецидивами та ремісіями, може вражати всіх людей, але найчастіше найбідніші, соціально дезадаптовані верстви населення, спричиняє високу тимчасову та стійку втрату працездатності, вимагає тривалого (від 68 місяців і більше) комплексного лікування та реабілітації хворих.
Однією із
особливостей перебігу туберкульозу є значна кількість несвоєчасно виявлених
хвороб, поширеність форм хвороби, що гостро прогресують, причому в третині
випадків стійких (резистентних) до медпрепаратів.
Основними
симптомами є кашель тривалістю більше 23 тижнів, мокрота, кровохаркання,
підвищена температура тіла понад
тиждень, задишка, біль у грудній клітці, поганий апетит, постійна слабкість,
втрата ваги, підвищена пітливість,особливо в ночі, локалізовані хрипи та часті
застуди.
Великий ризик
захворіти на туберкульоз у
ВІЛінфікованих та хворих на СНІД. Туберкульоз також небезпечний для людей, які
хворіють на цукровий діабет, коклюш та кір.
Не варто забувати і про звичну гігієну:
кашляти варто в носовичок або паперову
серветку.
Туберкульоз – хвороба грізна, і без лікування
люди вмирають протягом 23 років. У певних випадках туберкульоз переходить в
хронічну форму. Такий хворий дуже небезпечний, бо виділяє бацилу Коха і заражає
навколишніх.
У 2024 році взято на облік 8 осіб з приводу
захворювання на туберкульоз, серед них 1 дитина і 1 підліток. А за 2 місяці
2025 року на облік з приводу туберкульозу вже взято 3 особи, з яких 1 дитина.
Існують спеціальні протитуберкульозні
препарати. Після дослідження мокроти лікар призначає комбінацію із кількох лікарських
препаратів, які доповнюють один одного. Найголовніше – завершити повний курс
лікування, який триває від 6 місяців до 12 років.
Будьте пильні, бо чим раніше виявлений хворий
на туберкульоз, тим ефективніше його лікування. Не забувайте самі зробити
флюорографічне обстеження грудної клітки не рідше 1 раз на рік, та щоразу при
зверненні до лікаря з приводу захворювань дихальних органів.
Ганна Королецька,
лікарфтизіатр КНП «Сновська ЦРЛ»
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