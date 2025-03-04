вторник, 4 марта 2025 г.

Ще одна грань душі Валентини Данилової

 

Як ми вже писали, від 24 лютого до 2 березня у нас відзначається Сиропусний тиждень, проводити дні якого варто за традиціями.

Приміром, у четвер, коли наш «Промінь» буде в продажу і в поштових скриньках передплатників, прийнято святкувати празник аж до самого ранку, а у п’ятницю, на так звану «тещину вечірку», зять обов’язково мусить запросити тещу до себе в гості, щоби почастувати, подякувати. Субота ж вважалася посиденьками зовиці, коли невістка запрошувала у гості свекруху.

А в неділю, яка вважалася «прощеною», в храмах  проводилася особлива служба, на якій люди просили пробачення за свої вчинки та пробачали рідних і друзів.

Взагалі вважалося, що чим яскравіше зустрінеш Масницю, тим щасливішим буде увесь рік.

Вірить у добрі прикмети авторитетна й глибоко інтелігентна у Сновську Валентина Олександрівна Данилова, яка пройшла досить складний шлях самоврядних обов’язків і не стомилася усміхатися до людей на заслуженому відпочинку. Світле, сонячне серце має вона й сьогодні продовжує використовувати той природній потенціал, яким щедро наділив Всевишній. 



Не відмовчалася Валентина Олександрівна, коли  «Промен

ем» було запропоновано провести для наших читачів такий собі майстер­клас з випікання млинців, про неперевершеність яких у неї особисто давно знала.

І ось ми вдома у цієї чудової кулінарної майстрині, де з насолодою смакуємо свіжоспеченим дивом. Запашні, рум’янобокі  млинці з сиром і сметаною, безумовно, підкреслювали ще одну грань душі Валентини Олександрівни, тонко вихоплену з її життєвого виру, у якому повсякчас домінувала громадська робота, зримі і незримі навантаження, людські проблеми, справи задля своєї малої батьківщини.

 Поза тим, як виявляється, вона ще й така, цілком домашня, з купою всіляких рецептів страв, здібностями естета й хазяєчки вищого ґатунку, усіма тими чеснотами, які не можуть не захоплювати.

               Млинці на окропі

Інгредієнти: 4 яйця, 4 ст. ложки цукру (можна 1 ст. ложку – для солоних начинок), 4 ст. ложки олії, 1 п. ванільного цукру, дрібка солі, 2 скл. молока, 1 скл. окропу, 2 ст. ложки крохмалю, 2 скл. борошна. 

Збити яйця, цукор, сіль і ванільний цукор. Додати олію, молоко, розмішати. Влити окріп. Додати крохмаль і поступово борошно. Сковорідку лише раз ледь змастити олією за допомогою силіконового пензлика.Начинку зробити на свій смак.

Автор: на

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