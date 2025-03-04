Ще одна грань душі Валентини Данилової

Як ми вже
писали, від 24 лютого до 2 березня у нас відзначається Сиропусний тиждень,
проводити дні якого варто за традиціями.
Приміром, у
четвер, коли наш «Промінь» буде в продажу і в поштових скриньках передплатників,
прийнято святкувати празник аж до самого ранку, а у п’ятницю, на так звану
«тещину вечірку», зять обов’язково мусить запросити тещу до себе в гості, щоби
почастувати, подякувати. Субота ж вважалася посиденьками зовиці, коли невістка
запрошувала у гості свекруху.
А в неділю, яка вважалася «прощеною», в храмах проводилася особлива служба, на якій люди
просили пробачення за свої вчинки та пробачали рідних і друзів.
Взагалі
вважалося, що чим яскравіше зустрінеш Масницю, тим щасливішим буде увесь рік.
Вірить у добрі прикмети авторитетна й глибоко інтелігентна у Сновську
Валентина Олександрівна Данилова, яка пройшла досить складний шлях самоврядних
обов’язків і не стомилася усміхатися до людей на заслуженому відпочинку.
Світле, сонячне серце має вона й сьогодні продовжує використовувати той
природній потенціал, яким щедро наділив Всевишній.
Не відмовчалася Валентина Олександрівна, коли «Променем» було запропоновано провести для наших читачів такий собі майстерклас з випікання млинців, про неперевершеність яких у неї особисто давно знала.
І ось ми
вдома у цієї чудової кулінарної майстрині, де з насолодою смакуємо
свіжоспеченим дивом. Запашні, рум’янобокі
млинці з сиром і сметаною, безумовно, підкреслювали ще одну грань душі
Валентини Олександрівни, тонко вихоплену з її життєвого виру, у якому повсякчас
домінувала громадська робота, зримі і незримі навантаження, людські проблеми,
справи задля своєї малої батьківщини.
Поза тим, як виявляється, вона ще й така,
цілком домашня, з купою всіляких рецептів страв, здібностями естета й хазяєчки
вищого ґатунку, усіма тими чеснотами, які не можуть не захоплювати.
Млинці на окропі
Інгредієнти:
4 яйця, 4 ст. ложки цукру (можна 1 ст. ложку – для солоних начинок), 4 ст.
ложки олії, 1 п. ванільного цукру, дрібка солі, 2 скл. молока, 1 скл. окропу, 2
ст. ложки крохмалю, 2 скл. борошна.
Збити яйця, цукор, сіль і ванільний цукор. Додати олію, молоко, розмішати. Влити
окріп. Додати крохмаль і поступово борошно. Сковорідку лише раз ледь змастити
олією за допомогою силіконового пензлика.Начинку зробити на свій смак.
Комментариев нет:
Отправить комментарий