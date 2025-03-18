Пророчий Шевченко продовжує жити

9 і 10 березня ми традиційно вшановували пам`ять Тараса Григоровича
Шевченка – великого сина українського народу, поета, художника, мислителя.
У ці дні квіти до пам’ятника великому Кобзарю поклали
військові, представники громадськості та органів влади. «Тараса Шевченка
називають провісником нового життя, народним пророком, титаном духу, який
уболівав за долю рідного народу, тому й залишив нащадкам духовний Заповіт, що
передається із покоління в покоління,» зазначив у своєму виступі у 211
річницю від дня народження Великого
Кобзаря міський голова Олександр Медведьов.
Доповнив
сценарій цих патріотичних дійств виступ колективу «Муза» Сновського БК, у
виконанні якого безсмертні Шевченкові слова звучали з новими сердечними
відтінками.
До речі, Шевченківські дні відзначалися в багатьох
освітніх та культурних закладах громади – ВПУЛГ, гімназіях, клубах,
бібліотеках. Доволі
насиченою цікавими епізодами з життя і творчості великого письменника вийшла
літературна година «Шевченкове слово – зброя народу», проведена хотуницькими
працівниками культури. Глядачі і учасники цього заходу отримали масу
задоволень.
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