вторник, 18 марта 2025 г.

Пророчий Шевченко продовжує жити

 

9 і 10 березня ми традиційно вшановували пам`ять Тараса Григоровича Шевченка – великого сина українського народу, поета, художника, мислителя.



У ці дні  квіти до пам’ятника великому Кобзарю поклали військові, представники громадськості та органів влади. «Тараса Шевченка називають провісником нового життя, народним пророком, титаном духу, який уболівав за долю рідного народу, тому й залишив нащадкам духовний Заповіт, що передається із покоління в покоління,» ­ зазначив у своєму виступі у 211­ річницю  від дня народження Великого Кобзаря міський голова Олександр Медведьов.

Доповнив сценарій цих патріотичних дійств виступ колективу «Муза» Сновського БК, у виконанні якого безсмертні Шевченкові слова звучали з новими сердечними відтінками.

До речі, Шевченківські дні відзначалися в багатьох освітніх та культурних закладах громади – ВПУЛГ, гімназіях, клубах, бібліотеках. Доволі насиченою цікавими епізодами з життя і творчості великого письменника вийшла літературна година «Шевченкове слово – зброя народу», проведена хотуницькими працівниками культури. Глядачі і учасники цього заходу отримали масу задоволень. 

Автор: на

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