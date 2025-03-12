среда, 12 марта 2025 г.

Про довгожительку з Гути­Студенецької новим рядком

 

Багато хто, прочитавши у «Промені» сюжет про довгожительку з Гути­Студенецької Феодосію Малашок почав питати: «А чому фото баби Фені не показали, чому не дали побачити її у такі поважні літа?» 



Виправляємо це. На допомогу прийшла онучка Інна, котра сфотографувала свою поважну бабусечку у заквітчаній хустині, нарядній кофтинці і спідниці. Уточнила, що іменини у Феодосії Федорівни насправді двічі: по паспорту ­ влітку, а насправді – наприкінці лютого. І відмічатиме їх сім’я також двічі – взимку і влітку, бо ж ніхто не винен, що у ті часи була така канцелярія: записували, як казали, як виходило.

Незмінним досі залишається факт: ця чарівна, непосидюча, працьовита жіночка досі потрібна і значима, досі в русі, не зважаючи на те, що здоров’я таки підводить, що роки дають про себе знати.

Плюс нинішній неспокій, тривога, страх за долю дітей, ймовірна необхідність переселення.

До речі, із свіжих розмов випливає: разом із сім’єю до переїзду в Тихоновичі Феодосія Федорівна морально вже готова.

Автор: на
Ярлыки:

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