Багато хто, прочитавши у «Промені» сюжет про довгожительку з ГутиСтуденецької Феодосію Малашок почав питати: «А чому фото баби Фені не показали, чому не дали побачити її у такі поважні літа?»
Виправляємо це. На
допомогу прийшла онучка Інна, котра сфотографувала свою поважну бабусечку у
заквітчаній хустині, нарядній кофтинці і спідниці. Уточнила, що іменини у
Феодосії Федорівни насправді двічі: по паспорту влітку, а насправді –
наприкінці лютого. І відмічатиме їх сім’я також двічі – взимку і влітку, бо ж
ніхто не винен, що у ті часи була така канцелярія: записували, як казали, як
виходило.
Незмінним
досі залишається факт: ця чарівна, непосидюча, працьовита жіночка досі потрібна
і значима, досі в русі, не зважаючи на те, що здоров’я таки підводить, що роки
дають про себе знати.
Плюс нинішній неспокій, тривога, страх за долю дітей, ймовірна необхідність
переселення.
До речі, із
свіжих розмов випливає: разом із сім’єю до переїзду в Тихоновичі Феодосія
Федорівна морально вже готова.
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