вторник, 11 марта 2025 г.

Щорський районний суд перейменували на Сновський

 

Щорський районний суд Чернігівської області перейменували на Сновський районний суд Чернігівської області. Це зробили відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал­соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки».

Про перейменування йдеться у законі про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо зміни найменування місцевих загальних судів, який ухвалила Верховна Рада України 26 лютого. Разом із Щорським районним судом перейменували ще 102 місцеві загальні суди у 17 областях та в Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Після цього протягом наступних 30 днів державна судова адміністрація має здійснити усі заходи, пов’язані зі зміною найменування та зареєструвати зміни у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб­підприємців та громадських формувань». Зміна найменування суду не призводить до утворення нового суду, його реорганізації чи ліквідації.

Автор: на

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)