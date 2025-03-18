У суді змінилася не лише назва. На заслужений відпочинок пішла сама суддя

13 лютого
2025 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з
посад за загальними обставинами.
Зокрема ВРП
вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку 5 суддів, з них двоє
з чернігівських судів: Лиманську Марину Володимирівну – з посади судді
Городнянського районного суду Чернігівської області;
Шаповал Зою
Олексіївну (на фото) – з посади судді Щорського районного суду
Чернігівської області. Шаповал Зоя Олексіївна народилася 18.02.1960 р. в
с.Червоні Гори Менського району. В Щорському районному суді працювала з
30.08.1983 р. З 21.05.2004 р. суддя Щорського районного суду.
Сновчани з глибокою повагою відгукуються про роботу Зої
Олексіївни і бажають їй у новому статусі миру і злагоди. Нині суд очолює новий
суддя. Про нього читайте у найближчих номерах «Променя».
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