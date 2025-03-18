вторник, 18 марта 2025 г.

У суді змінилася не лише назва. На заслужений відпочинок пішла сама суддя

 

13 лютого 2025 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

Зокрема ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку 5 суддів, з них двоє ­ з чернігівських судів: Лиманську Марину Володимирівну – з посади судді Городнянського районного суду Чернігівської області;



Шаповал Зою Олексіївну (на фото) – з посади судді Щорського районного суду Чернігівської області. Шаповал Зоя Олексіївна народилася 18.02.1960 р. в с.Червоні Гори Менського району. В Щорському районному суді працювала з 30.08.1983 р. З 21.05.2004 р. ­ суддя Щорського районного суду.

 Сновчани з глибокою  повагою відгукуються про роботу Зої Олексіївни і бажають їй у новому статусі миру і злагоди. Нині суд очолює новий суддя. Про нього читайте у найближчих номерах «Променя».

Автор: на

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