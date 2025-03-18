вторник, 18 марта 2025 г.

Гірськ знову зазнав обстрілу. Результати – занадто трагічні

 


Трагедія у Гірську, що трапилася у День 8 Березня, набула нових страшних відтінків: до міського моргу було доправлене тіло місцевого мешканця Леоніда Михайловича, якому виповнилося повних 58 років. Проживав він у селі з мамою і старшим братом, був працелюбним і позитивним. Точні деталі загибелі і всю хронологію того страхіття ніхто тепер не відтворить, але зі слів односельців (їх, попри обстріли, залишається кілька десятків, віком в основному 50+), смерть Леоніда настала від обстрілу FPV­дроном, точніше від осколків, які розліталися від удару. 
Обстріл, за словами старости Андрія Апришка, почався з 10 години ранку і тривав майже до вечора. 

Староста  Андрій  Апришко.



Близько 17 години запалали будинки, у яких якраз нікого не було, але Леонід, небайдужий до чужого горя, відразу кинувся гасити полум`я. Не зважав ні на страх, ні на небезпеку. Йому допомагали інші сміливці, хоча стрілянина продовжувалася. Так, мабуть, судилося, що поранення, несумісні з життям, отримав саме Леонід. Його тіло з вечора 8 числа до ранку 9  переправити на експертизу можливості не було. Гірськ – у особливо небезпечній зоні, яка до кордону зовсім близько і рятувальникам заїжджати туди дуже непросто. Пошкоджень будинків в результаті обстрілу вже нарахували до п`яти, крім цього, у багатьох людей досі шок. Однак вони згуртувалися, об`єдналися, одне одного підтримують і продовжують стверджувати, що виїжджати з домівок не хочуть. А треба б! Про це і у зверненні міськради, яке читайте далі.

 

Для довідки: у селі працює старостат, магазин, є медикиня, ситуацію на контролі тримають у районній військовій адміністрації, міськраді.

Олена КОМПАНЕЦЬ

 

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Ярлыки:

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