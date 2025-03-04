вторник, 4 марта 2025 г.

Корюківська операторка «Промінь» передплачувати відмовилася

 

 Прийшла до пересувної пошти з готівкою і наміром передплачувати «Промінь». Але працівниця, яка приїжджає до нас у село автівкою пересувновної пошти, була категоричною і наполягала лише на тому, щоб до мене приходив їхній «Маяк». Люди, які за мною були в тій ситуації поруч, виходили надвір і зазначали, що і з ними і тією поштовичкою вже відбувалося подібне, що вона лише за обласні видання ратує. Словом, це фактаж який,  на жаль, в дії.



Надія Лось (на знімку), с.Тихоновичі    

Від редакції. Про гірські випадки і агітацію корюківських зв’язківців  проти «Променя» ми також вже писали.

Хоча у всьому негативі, що ллється на адресу рідного щотижневика з сумнівних сайтів, з не завжди коректних дій пересувної пошти спостерігаємо зворотні наслідки: наші передплатники нас не кидають. Як, приміром, Надія Петрівна Лось. Для цього жінка поїхала в Сновськ і все одно найближчу газету передплатила. Висновок простий: давайте всі дружити і підтримувати одне одного. Бо бумеранг є!

Автор: на
Ярлыки:

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