Корюківська операторка «Промінь» передплачувати відмовилася

Прийшла до пересувної пошти з
готівкою і наміром передплачувати «Промінь». Але працівниця, яка приїжджає до
нас у село автівкою пересувновної пошти, була категоричною і наполягала лише на
тому, щоб до мене приходив їхній «Маяк». Люди, які за мною були в тій ситуації
поруч, виходили надвір і зазначали, що і з ними і тією поштовичкою вже
відбувалося подібне, що вона лише за обласні видання ратує. Словом, це фактаж
який, на жаль, в дії.
Надія Лось (на знімку),
с.Тихоновичі
Від редакції. Про гірські
випадки і агітацію корюківських зв’язківців
проти «Променя» ми також вже писали.
Хоча у всьому негативі, що ллється на адресу рідного щотижневика з
сумнівних сайтів, з не завжди коректних дій пересувної пошти спостерігаємо
зворотні наслідки: наші передплатники нас не кидають. Як, приміром, Надія
Петрівна Лось. Для цього жінка поїхала в Сновськ і все одно найближчу газету
передплатила. Висновок простий: давайте всі дружити і підтримувати одне одного.
Бо бумеранг є!
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