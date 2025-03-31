понедельник, 31 марта 2025 г.

Солдатська вдова сама ставить на крило двох донечок

 

Сумними і нестерпними, а надто – болючими стали для Ірини Булденко, її доньок дні після загибелі на фронті чоловіка і батька Андрія – Героя України, мужнього захисника, який, не вагаючись, став на її захист Батьківщини і  не пожалів ані сил, ані життя. Воював він і за своїх любих батьків, маму Галину й батька Сашка, великих кучинівських трударів, за кохану дружину Ірину, двох кровинок­красунечок   Мирославу    й Вероніку, численних друзів, наше з вами майбутнє. Знав завжди, що вдома, у красивій ошатній квартирі його чекають найважливіші, найдорожчі люди. Ірина, як та маленька метушлива бджілочка, робила все задля того, щоб квартира була теплим гніздечком. Тримала і тримає наразі його в такій дзеркальній чистоті, що диву даєшся: як так можна встигати, як так може все блищати?

Андрій з дружиною. Ще живий. Усміхнений.




І на роботі у неї, працівниці дистанції колії, все чітко і в порядку, хоча реальна дійсність нівелює і  чіткість, і робочий ритм, і навіть внутрішній простір, що зазвичай відзначався жагою до життя в усіх його проявах.

  Ірина після загибелі чоловіка стала зовсім іншою, навіть по­дитячому чистий погляд її дорослих очей, який раніше зорів небом і сонцем, тепер ніби полином просяк, спустошився гіркою самотністю, колосальними думками, вистояти, вижити, поставити на крило дівчат.

 

Ірина. З болем у серці...


Втрьох вони часто плачуть, говорять про спільно проведений з татом час, мрії, про все, що було між ними – просякнуте відчуттям щастя, чистими поглядами на світ, те, що можна назвати єдиним словом: «неповторність!»

Сьогодні Ірина, доні, батьки, родичі, друзі згуртувалися й готують петицію про присвоєння Андрію звання Героя України. Підписів ще недостатньо, тож давайте долучимося, підтримаємо.  

Олена КОМПАНЕЦЬ

Автор: на
Ярлыки:

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