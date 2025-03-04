15 лютого – 36-та річниця виводу
радянських військ з Афганістану
Черешні блимають з-під зеленого листя
темними оченятами. Густо їх цього літа начіплялося до гілля. Люди і компоти
закручують, і варення варять… Тільки Ліда, мати Степанова, не може до них
доторкнутися – ні у банку не закрила компотом, ні варення не варить.
– Мо б ти, Лідо, нам з відро продала, чи
поміняли б на щось? – допитується сусідка. – Осиплються ж!
– Ні, тітко, не продаю…
Із дня у день дивиться на ті черешні, а доторкнутися не може. Сльози котяться з очей і котяться… Не встигає витирати їх фартушиною. І де тільки у людини береться стільки сліз! Гіркі їй черешні перестиглі, гіркі! То раніше були солодкі… Степан, син її, завжди обриває, а вона вже з них варення таке смачне варить. Густе, хоч стань! Всю зиму для сім’ї і є ласощі.
Стоять черешні необірвані… Немає Степана
і ніколи вже не буде… Ніколи… Хлопці, його товариші по службі, їй листа
написали і обіцяли заїхати до неї, як на «дембель» вийдуть. Коли це буде, Ліда
не знає, та жде їх щодня. Чи ж приїдуть? Не забудуть? Чи просто пообіцяли? Своя
дорога далі у кожного, своя доля… А у Стьопи її – своя… Ніби вкрадено її
дитину! От взяли та й украли! Вони ж не бачили, що привезли у тому металевому
ящику! Занесли його в хату, поставили на лаві і приказали не відкривать. Ліда
як обняла той ящик, то рук не могли відірвати, а чоловік її, Віктор, вхопив був
сокиру та хотів сокирою відкрить… Не дали! Міліціонери скрутили Віктора та
хотіли вже у «мавп’ятник» відправить, так сусіди не дозволили. Зв’язали йому
руки. Буянив він, як бик на бойні! А як став плакать по-людськи, тоді
розв’язали… Так і сиділи всю ніч біля цинкового ящика мати, батько, сестра та
двоє міліціонерів…
І як тепер Ліді повірити, що у тім ящику
був її син, її Стьопочка. Він у неї таким добрим хлопчиком ріс. Згадала і
усміхнулася… Любив довго на руки проситися. Із ферми завжди вона не йде, а
підтюпцем біжить, а сина за ручку тягне. А він:
– Понесіть мене, мамо!
– Та ти ж уже великий і важкий!
– Ось понесіть трішечки! А я, як виросту,
то Вас носитиму!
Ліда, бувало, вкине Стьопу у мішок, несе
за плечима, а він виглядає та сміється. А потім, коли мати перейде поле, яке
розділяло їхню хату із фермою, проситься:
– Випустіть, мамо, бо люди сміятимуться!
Дорога дитина була. І у хаті прибере, і
тарілки помиє, і сестричку малу глядить. Встигав і вчитися добре. Ліда весь час
мріяла, що стане її Стьопа учителем. Вивчиться, повернеться в село – і
призначать його директором школи обов’язково! Микола Трохимович того часу вже
буде на пенсії, а натомість директоруватиме її син… І чоловіку про такі свої
мрії казала. Він тільки усміхався собі. Бо справді, чому б і ні! Учитель є
учитель! Це так батьки мріяли.
– Куди ж ти, синку, тепер думаєш? –
запитувала мама перед випускним. – Я б так хотіла, щоб ти вступав у
педагогічний. Нам з батьком не було за ким учиться, а так хотілося… – змахнула
сльозу.
– Спробую у військове…
– Ой, синочку! Яка ж то професія! Тих
воєнних кудись та й кидають. А тепер, кажуть, усіх через Афганістан…
– Я так вирішив, мамо!
Не перечила, та щиро не хотіла йому
успіху, як складав іспити. І мовчки раділа, коли повернувся додому, не набравши
балів. Думала, ось відслужить «строчку» і передумає. Невже ж це його, та клята
воєнщина!
До весни закінчив водійські курси та й
отримав повістку, ледь-ледь виповнилося вісімнадцять. Та такий радий, та такий
веселий! На проводах у армію, як то ведеться в селі, всі гуляли за довжелезними
столами. Їли, пили, співали. Стьопа ніби на крилах літав. Ліда думала, що
котрась із дівчат-однокласниць і стрічкою його перев’яже як наречена, так ні ж.
Іринка, сестра перев’язала. А вдосвіта під’їхав до двору головин «бобік» і
забрав Стьопу…
– Мамо! Ну, не плач! – просив,
обіймаючи. – Я ж листи писатиму!
– Матері, синку, завжди плачуть –
проводжають дітей, чи стрічають…
Батько потиснув йому руку і поплескав по
плечах:
– Не підведи, синку!
Через тиждень вже і листа першого
отримали. Читали всі вголос і кілька разів: «Дорогі мої мамо, тату, Іринко!
Пишу листа у вагоні. Кудись їдемо. Куди – не знаю. Звикаю. Дуже скучаю за
всіма. Ваш солдат Степан».
Другий лист прийшов у конверті без марки
із солдатським трикутником «Полевая почта». Писав, що новобранці проходять
навчання, що дуже втомлюється, але то не біда. «...Тут така спека і дуже
хочеться їсти… Їжа несмачна, а ще швидко прокисає. У всіх крутить животи…
Здається, якби хтось кинув хлібину через паркан, ми б розірвали її, як собаки…»
По тих словах Ліда заголосила:
– Ой, синочку, Ой, дитино!
– Цить мені! Щоб я більше не чув!–
загримав батько. – І, дивись, нікому не кажи, що він таке написав...
Наступного разу у листі Стьопа писав:
«... Мамо, пробачте, що минулого разу я
так написав. Щось найшло. Все у нас добре. Не хвилюйтеся. Звикаємо.
Втягуємося».
Минули літо, осінь, зима, весна
відцвіла. Ще одне літо почалося – відслужив Степан і рік. Писав часто, та мало,
мовляв, усе добре. Друзі тут хороші у нього. Служимо – не тужимо! Відслужу – і
знову вступатиму до військового. Впевнений, що у мене вийде!
А того синового листа, останнього, Ліда
вивчила напам’ять. Довго він ішов чомусь, майже місяць. Стьопу вже похоронили і
пом’янули… Як тут Віра, листоноша, гукає її:
– Тут таке… Лист ось тобі, від Стьопи!
Ліда вхопила, розірвала конверт. Читала
вголос і плакали удвох із листоношею.
«Дорогі мої рідні мамочко, татку,
сестричко! Дуже скучив за вами! Як же я від вас далеко! Як хочеться мені
додому! Здається, якби було можна, то я б бігом біг…Тут все не таке, як дома.
Дома сонечко тихенько заходить, а тут воно, здається, падає за гору. Стає
холодно. Виють шакали в горах. Я хочу додому… Хоч на трішечки… Хочу скупатися у
ставку, хочу черешень! Мамо, вони вже дозріли? Хай Іринка обірве цього разу. А
я, як повернуся, і черешні обірву, і сіно з татом коситиму, і все-все робитиму!
Тільки б дома!
Іду в караул. Заклеюю листа! Цілую вас
усіх і люблю! Ваш Степан!»
Вицвів за рік той лист, бо Ліда кропить
його сльозами та ховає під подушку. Думала, може із того листа щось та
дізнається про останній караул сина. Загинув і все! Як принесли їм у хату
похоронку, то Ліда як скам’яніла. Дівчата на фермі гуртом роздоювали її групу
корів цілий тиждень, доки не привезли до хати хоронить Стьопу. А похоронили, то
вона, бувало що й по двічі на день ішла туди, до сина. Відвіз тоді її Віктор у
лікарню та й залишив лікувать. Говорили в селі, що таке їй щось кололи там, що
стала вона трохи чудною. То із собою сама говорить, то мовчить днями. І довідку
їй дали таку, що вже у колгосп ні ногою. Кажуть, що чоловік вчасно повіз, бо
була б зовсім не при розуму. Отож сусідка кілька разів про черешні запитувала,
а вона все: «Ні! Не рву! Не продаю! Хлопці приїдуть!» Які там хлопці! Вже рік
минув по Степану.
Як одного вечора хтось пізно стукає у
двері, вона, ніби напоготові була, відчинила.
– Здрастуйте, мамо! – два солдатики на
порозі. У одного очі карі, у другого – сірі, а де ж голубі? Немає!...
– Ой! Мої синочки! Мої діточки! Як я вас
чекала! Проходьте! Іринко! Доцю! Гайни до черешні із ліхтариком та вирви ягід
хоч трохи! А завтра вареників наваримо! Яка я рада, що ви до нас…
– Ми відразу до вас заїхали, а тоді вже
по домівках… Ви простіть нас, мамо…
Ось й Іринка з черешнями у росі.
– Беріть, хлопці, куштуйте. Стьопа їх
дуже любив і рвати, і їсти…
– Він розказував… Смачні і справді…
Солодкі такі. Ніколи таких не пробували ще!
Ой і гіркі ж вони, ой і пекучі, ці
черешні стиглі, якби їх та й не куштувати!
1989 рік.
Олександра ГОСТРА
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