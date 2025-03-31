понедельник, 31 марта 2025 г.

Є такі програми

 

Про протезування

У 2024 році на протезування та засоби реабілітації для жителів Чернігівщини спрямували понад 120 млн грн.

У рамках програми «Соціальний захист людей з інвалідністю» 3 333 жителі Чернігівської області отримали 13214 засобів реабілітації.

У межах програми можна не лише безоплатно отримати протез чи інший засіб реабілітації, а й послуги з його ремонту, заміни та обслуговування. Також надається підтримка на всіх етапах – від подання заяви та до отримання самого виробу, повідомляє управління охорони здоров`я.

На сайті Міністерства соціальної політики йдеться, що з 1 січня 2025 року на соціальному веб­порталі електронних послуг Мінсоцполітики запрацював сервіс подання заяви про забезпечення допоміжним засобом реабілітації.

Подати заяву можна на соціальному порталі Мінсоцполітики або, як і раніше, через електронний кабінет особи з інвалідністю.

 

Про працевлаштування

З початку 2025 року 19 роботодавців на Чернігівщині отримали 550,5 тисяч гривень компенсації за працевлаштування 24 ВПО. Серед яких одна людина з інвалідністю.

Вони пропонують дві компенсаційні програми за працевлаштування ВПО:

За кожного такого співробітника, який отримав статус після 24 лютого 2022 року, гарантує щомісячну компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (8000 гривень).

За працевлаштування ВПО з­поміж зареєстрованих безробітних служба зайнятості впродовж шести місяців компенсує роботодавцю фактичні витрати на оплату їх праці. Щомісячний розмір такої компенсації — до 16 000 гривень (не більше двох мінімальних заробітних плат).

За їх інформацією, другою програмою у 2025 році скористалися два роботодавці області та працевлаштували двох переселенців. Роботодавцям виплатили 199,1 тисячі гривень.

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