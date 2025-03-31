Є такі програми

Про протезування
У 2024 році
на протезування та засоби реабілітації для жителів Чернігівщини спрямували
понад 120 млн грн.
У рамках програми «Соціальний захист людей з інвалідністю» 3 333 жителі Чернігівської області отримали 13214 засобів реабілітації.
У межах
програми можна не лише безоплатно отримати протез чи інший засіб реабілітації,
а й послуги з його ремонту, заміни та обслуговування. Також надається підтримка
на всіх етапах – від подання заяви та до отримання самого виробу, повідомляє
управління охорони здоров`я.
На сайті Міністерства соціальної політики йдеться, що з 1
січня 2025 року на соціальному вебпорталі електронних послуг Мінсоцполітики
запрацював сервіс подання заяви про забезпечення допоміжним засобом
реабілітації.
Подати
заяву можна на соціальному порталі Мінсоцполітики або, як і раніше,
через електронний кабінет особи з інвалідністю.
Про працевлаштування
З початку
2025 року 19 роботодавців на Чернігівщині отримали 550,5 тисяч
гривень компенсації за працевлаштування 24 ВПО. Серед яких одна людина з
інвалідністю.
Вони
пропонують дві компенсаційні програми за працевлаштування ВПО:
За кожного
такого співробітника, який отримав статус після 24 лютого 2022 року, гарантує
щомісячну компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (8000 гривень).
За
працевлаштування ВПО зпоміж зареєстрованих безробітних служба зайнятості
впродовж шести місяців компенсує роботодавцю фактичні витрати на оплату їх
праці. Щомісячний розмір такої компенсації — до 16 000 гривень (не більше двох
мінімальних заробітних плат).
За їх інформацією, другою програмою у 2025 році скористалися два
роботодавці області та працевлаштували двох переселенців. Роботодавцям
виплатили 199,1 тисячі гривень.
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