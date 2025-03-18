вторник, 18 марта 2025 г.

Порядок надання субсидій

 

Внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово­комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

Відповідно до змін, Пенсійний фонд України перерахує розміри вже призначених житлових субсидій на опалювальний сезон 2024–2025 років, якщо відомості для їх призначення було надано виконавцями послуг з порушенням 5­денного строку, і ці дані не було враховано під час призначення субсидії з жовтня 2024 року.

Автор: на

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