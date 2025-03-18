Порядок надання субсидій

Внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.
Відповідно до змін, Пенсійний фонд України перерахує
розміри вже призначених житлових субсидій на опалювальний сезон 2024–2025
років, якщо відомості для їх призначення було надано виконавцями послуг з
порушенням 5денного строку, і ці дані не було враховано під час призначення
субсидії з жовтня 2024 року.
Комментариев нет:
Отправить комментарий