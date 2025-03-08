8 Березня – не просто дата в календарі

Зазвичай 8 Березня у нас був вихідний день, але через воєнний стан і війну, що триває, цьогоріч додаткових днів відпочинку не передбачено.
Проте у році 2025 ми можемо відпочити, оскільки це буде субота. У Міжнародний жіночий день, який все ще є офіційним святом, будемо, як Бог дасть, усміхатися і приймати вітальні жести, говорити про свої права, досягнення, роль у суспільстві.
А на побутовому рівні можна буде використати свято, аби провести час зі своїми найдорожчими людьми.
Свій час подружжя Юлії та Ігоря Шевченок 8 Березня проводитиме у своєму квітковому магазині, що на маленькому базарі, і намагатиметься сіяти сонечком усім, хто до них завітає.
Асортимент магазинної барвистої й пахучої продукції настільки широкий, що не може не задовольнити навіть найвибагливіших покупців. У формуванні композицій допомагає професійний флорист Богдан Абрамов, вихованець ВПУЛГ, допомагають знання, привезені пані Юлією з Німеччини, де вона нещодавно гостювала у сина, її талант менеджера, креативність в роботі і ще багато чеснот, якими володіє. А найголовнішим мірилом успіху цієї красивої сім’ї підприємців є любов до життя, взаємна любов, спільні інтереси і мрії. Милуємося ними, радіємо їхньому красивому тандему.
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