вторник, 11 марта 2025 г.

Винуватиця ДТП отримала вирок

 

У ході досудового розслідування кримінального правопорушення встановлено, що у жовтні минулого року 62­річна жителька м.Сновськ, керуючи електровелосипедом, рухаючись однією з вулиць міста, через необережність неправильно оцінила дорожню обстановку при виконанні маневру у вигляді повороту ліворуч із головної дороги на другорядну, не надавши дорогу зустрічному транспортному засобу, виїхала на смугу зустрічного руху, де здійснила зіткнення з мотоциклом під керуванням місцевого жителя.

У результаті вказаної дорожньо­транспортної пригоди водій мотоцикла  отримав травми. За вказані дії обвинуваченій загрожує покарання у виді обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Автор: на

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