29-­річну сновчанку засуджено за збут психотропів

Вироком Сновського районного суду Чернігівської області визнано винною 29річну місцеву мешканку та призначено їй покарання у виді позбавлення волі строком 6 років з конфіскацією всього належного їй майна.
Прокурором у
суді доведено, що засуджена через Телеграм – канали купувала особливо
небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – PVP, яку у подальшому
продавала наркозалежним людям за місцем свого проживання та розповсюджувала
поштою. Така «діяльність» приносила їй чималий прибуток.
Вирок суду
набрав чинності, засуджену жінку направлено до виправної колонії для відбування
призначеного судом покарання.
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