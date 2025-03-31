З патріотизмом не на словах – на ділі!

Наталія
Олексіївна Добронос родом з Кучинівки, з
великої сім’ї трудоголіків, де всі – від
дорослого до малого – привчені були працювати на землі, вміти заробляти кошти.
У її
прекрасних турботливих батьків були в обробітку великі плантації полуниці, лани
картоплі і зернових, худоба і птиця, все, що потребувало прокидатися до зорі і
засинати у сяйві високого місяця. Наталія разом з братом та сестрами знала ціну
сільської праці, мозолям на руках і завжди прагнула радості в житті, хотіла,
щоб мама й тато, рідні за неї були спокійні, вірили її крокам, її становленню.
Товариська, залюблена в Кучинівку і її людей, вона показала себе справжньою
активісткою шкільного й молодіжного життя села, а коли, вийшовши заміж, переїхала
в Київ і стала там розвивати власний бізнес, ще й мудрою, далекоглядною,
всебічно обдарованою підприємницею.
Зростала її
донечка, утворила сім’ю, народивши Наталії онучку, пішли в засвіти батьки, не
стало сестри… Ці щасливі і нещасливі віхи буття Наталії Олексіївни почали
навіювати думки про зміну місця проживання, особливо тоді, коли доня, заїхавши
і оселившися в Америці, почала наполягати на маминому переїзді.
Хіба могла
мама не відгукнутися, не помчати туди, де конче потрібна, де вже з’явився на
світ маленький онучок?
Поїхала!
Перенесла свою кипучу енергію, сонцесяйність, талант креативної підприємиці не
лише в доньчин світ, а й у свій. Сприяв цьому, точно, сам Господь, підтримавши
реалізацію сміливих, трохи ризикованих, але, як виходить, правильних й успішних
цілей і планів. У штаті Огайо чарівна природа, доброзичливі люди, безперешкодні
умови для розвитку малого бізнесу, до якого і за океаном не перестала лежати
світла милосердна душа моєї милої землячки, жінкиквіточки, якою не перестаю
захоплюватися, гордитися.
Зовсім розчулилася, коли днями дізналася про
підтримку Наталією «Променя». Аж 85 примірників щотижневика вона подарувала
рідному селу, аби люди читали новини про громаду, знали основні події, що в ній відбуваються.
І довела
вчинком, що не на словах на ділі існує дружба, патріотизм, любов до України і
своєї маленької батьківщини.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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