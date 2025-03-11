Міську центральну вбиральню знову потрощено

Ранок
понеділка показав місцевій спільноті, якими насправді деякі з нас є. З «нас»
тому, що заїжджі гості міста таке не зроблять.
Мова йде про
вандалізм у будівлі центральної міської вбиральні й навколо неї. Зловмисник (и)
додумались до того, що вирвали внутрішні двері, обмалювали, обдряпали стіни,
зламали бачки й загидили унітази.
Коментувати тексти написів на стінах здоровий глузд не дозволяє, оскільки, крім
безграмотності, там нецензурщина, хамство, усіляка нісенітниця.
Факти всього
цього зафіксовано поліцією. Поновлювати вчинений розгардіяш, витрачати кошти на
наведення порядку, придбання необхідних запчастин для дверей буде бюджет.
Виконавцями робіт вкотре доведеться ставати нашим працівникам ЖЕД. Навіть уявити
важко, як їм витримувати ті запахи і всю
гнітючу картину «армагедону».
Олена
КОМПАНЕЦЬ
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