До дітей – з теплом і любов’ю

Більше пів тисячі дітей області виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу
Протягом 2024 року на Чернігівщині створили чотири дитячі будинки сімейного типу та 36 прийомних сімей, у які влаштовані 92 дитини. Наразі в області понад 93% сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховуються у сімейних формах. Також минулого року двоє дітей всиновили іноземці. Це єдиний випадок в Україні.
Про це повідомив заступник начальника Служби у справах дітей облдержадміністрації Станіслав Железний, йдеться на сайті Чернігівської ОВА.
«До форм сімейного виховання у 2024 році залучені 92 дитини. Це перевищує показник 2023 року, коли таких дітей було 73, так і статистику періоду до повномасштабного вторгнення».
Загалом на Чернігівщині – 1869 сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 93% – охоплені сімейними формами виховання. На початок 2025 року в області нараховувалися 170 прийомних сімей та 31 будинок сімейного типу. У 2024 році усиновили 54 дитини. З них 52 — громадянами України, і двоє – іноземцями. Наразі в області є 34 кандидати в усиновлювачі: 33 подружні пари та одна одинока особа. Усиновлюють здебільшого немовлят, дітей до 10 років.
Найбільш розповсюджена серед сімейних форм виховання – опіка та піклування. На Чернігівщині у таких сім’ях зараз перебувають 1215 дітей.
І на Сновщині наразі є дві прийомні сімї, є один-єдиний будинок сімейного типу, організований ще у 2008 році милосердним подружжям Оксани і Павла Куценок, яке зігріло своєю щирою і теплою любов`ю тридцять дітей. На «своїх і чужих» Куценки хлопчиків і дівчаток ніколи не ділили й не ділять нині. Для них всі діти – рідні, найкращі у світі. Ті, що вже подорослішали і знаходяться поза домівкою, завжди радо повертаються до Богом даних мами й тата. І не втомлюються дякувати за подаровані дитинство і юність, підставлені плечі в моменти, коли було важко. І на 8 Березня вони точно привітають маму Оксану, і подарують їй квіти, і пригорнуться, звеселять розповідями про перші успіхи, розкажуть про мрії. І пануватимуть в їньому будинку материнське і дитяче щастя.
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