Ласощі для жінок – своєрідний бальзам на душу

Є експерти, котрі вважають, що жінок сильно тягне до солодкого через дефіцит магнію. Хтось вважає за краще випічку, інші – шоколад, треті – морозиво або ягідні десерти. Загалом же всі цукровмісні продукти складають основу щоденного харчування жінок. І це обумовлене не тільки потребами організму захиститися від стресу, але і особливостями характеру. Такі панянки самі по собі добрі і позитивні, схильні бачити у світі гармонію і порядність.
Наприклад, жінки, які вважають за краще ласувати темним шоколадом, часто сприймають життя, як свято, дароване згори. Дами, які надають перевагу молочному шоколаду, зазвичай спокійні і добрі, готові співчувати, співпереживати.
А ось ті, хто не люблять солодкі десерти – повна протилежність подібним жінкам і з ними дуже важко спілкуватися.
Неперевершений вибір солодощів завжди є у популярній у Сновську торговельній точці «Світ ласощів», завідує якою подружжя Кусих. У чарівної хазяєчки пані Олени, харизматичної і завжди наснаженої ідеями, легко виходить зберігати свою високу планку, дарувати покупцям затишок і смачні моменти. І колектив в магазині увесь такий – світлий, позитивний, привабливий зовні і внутрішнім розмаїттям краси. Як оця продавчиня Світлана Биша. В її очах - завжди зоріє тепло, а в золотих руках весь пропонований товар реалізується миттєво.
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